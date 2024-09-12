В Волоколамском округе отметили день рождения «зебры»

Фото: Наталья Котова
Масштабную образовательно-развлекательную программу «День рождения «зебры», посвящённую правилам дорожного движения, провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске для учеников десяти городских и сельских школ округа, передаёт корреспондент Наталья Котова.
«На входе в дворец спорта юных гостей встречали сотрудники ГАИ на служебных мотоциклах и машинах. Затем началась игровая программа, в рамках которой ребята собирали пазлы с дорожными знаками, рисовали и соревновались в езде на самокатах», — говорится в сообщении.Присутствовавшие на празднике сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о правилах дорожного движения и о том, как следует вести себя пешеходу, чтобы не подвергаться опасности. В конце праздника ребятам раздали светоотражающие браслеты и вручили грамоты.
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