В Подмосковье откроют выставку «Упакованная сказка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для посетителей будет представлена экспозиция коллекции упаковок для кондитерских изделий XIX – XX веков, которые были произведены в Российской Империи и СССР.
Кроме этого, выставку можно будет посетить до 31 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.
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