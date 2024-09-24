В храме в селе Подмоклово отметили праздник Рождества Богородицы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Престольный праздник отметили в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Подмоклово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Храм является объектом культурного наследия и туристической жемчужиной Серпухова. Он выстроен в виде ротонды, окружённой аркадой, на которой установлены статуи апостолов и евангелистов.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.
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«Настоятель, протоиерей Дионисий Крюков, создал дружный приход и сделал церковь известной на всю Россию. По его инициативе проводится просветительский фестиваль «Классическая музыка в Подмоклове». Он уже становился победителем конкурса X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award», – говорится в сообщении.
Для гостей после торжественного богослужения устроили семейный праздник.
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Лора Луганская