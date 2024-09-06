Литэксперт Корнев раскрыл, как избежать состояния «нечитуна»

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Основатель литературного агентства Александр Корнев заявил, что побороть состояние «нечитуна» – когда человек не может заставить себя читать при наличии желания и времени – можно, найдя свой жанр литературы.
«Для меня ключевая цель — научиться получать удовольствие от чтения. Исследования показывают, что, если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой «долгий дофамин». Это поможет вам стать более творческим и креативным», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Корнев.
А в Санкт-Петербурге по книге Константина Осипова «Вера в победу» можно будет послушать аудиоспектакль. Сама книга была выпущена «Петербургским дневником» к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Она повествует о спортсменах Ленинграда, которые, не сломленные войной и блокадой, смогли не просто достойно представить свою родину на крупнейших международных спортивных соревнованиях послевоенного периода, но и побеждать на них. Как пишет издание, услышать аудиоспектакль можно будет 8 сентября на набережных, в парках и других публичных местах города.
Ранее писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.
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