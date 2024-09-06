В Павловском Посаде состоялся показ фильма «Мы в садовника играли...»

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадск
В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде 3 сентября прошёл показ фильма «Мы в садовника играли…», организованный в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».
Сценарий и режиссуру фильма осуществил Максим Кузнецов. В этом фильме война показана глазами шестилетней девочки, которая прошла через невероятные испытания, преодолев путь из оккупированной Эстонии в осаждённую Москву. Повзрослев на войне, эта маленькая девочка сохранила в себе детскую чистоту и невинность. Вместе с ней мы переживаем первые месяцы войны, видим, как люди приспосабливаются к новым условиям жизни и трудятся в тылу. Война разрушила семьи, разлучила детей с родителями, и миллионы людей сражались и погибали на фронте. Это лишь малая часть той огромной цены, которую пришлось заплатить за нашу Победу.
«Фильм очень "сильный". Другого слова, наверное, здесь не подобрать. Мурашки по коже от событий, которые пережила героиня. Сейчас это сюжет актуален как никогда. Многие наши знакомые ушли защищать Родину в зону специальной военной операции. Дети остались дома без отцов, матери без сыновей. Кадры в фильме уже не кажутся чем-то далеким и не реальным. Я считаю, что каждый должен посмотреть этот фильм и, возможно, переосмыслить какие-то моменты в своей жизни. Всем советую», — отмечает Анна.Читайте также:
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