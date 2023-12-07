В подмосковном краеведческом музее откроется фотовыставка «Интонация времени»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Верейском историко-краеведческом музее открывается фотовыставка «Интонация времени». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет принимать посетителей с 9 декабря в городском округе Наро-Фоминск. На ней будут представлены фотоработы Олега Бармы.
В рамках экспозиций гости смогут взглянуть на окружающий мир глазами фотографа. Автор, как наблюдательный человек, предлагает обратить внимание на красоту окружающей природы, которая кроется в небольших деталях: в цветах и травах, камнях, отражениях в лужах.
По словам Олега Бармы люди часто не замечают красоту природы, она как бы остается на периферии человеческого внимания.
Стоит отметить, что возможность посетить выставку у жителей и гостей региона будет до 3 февраля 2024 года. Вход на выставку бесплатный.
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В рамках экспозиций гости смогут взглянуть на окружающий мир глазами фотографа. Автор, как наблюдательный человек, предлагает обратить внимание на красоту окружающей природы, которая кроется в небольших деталях: в цветах и травах, камнях, отражениях в лужах.
Стоит отметить, что возможность посетить выставку у жителей и гостей региона будет до 3 февраля 2024 года. Вход на выставку бесплатный.
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Мира Полтева