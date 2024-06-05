В Пушкино провели занятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Доме Дружбы города Пушкино прошло тематическое занятие «Мы за здоровый образ жизни». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Для детей тематическое мероприятие провели школьники совместно с сотрудниками Дома дружбы.
Кроме этого, летние занятия в детском клубе «Родное слово» проходят регулярно. В них принимают участие дети от 7 до 11 лет.
Читайте также:
Пушкино принимает участие в конкурсе-смотре «Лучший подъезд Подмосковья»
В Пушкино пройдет Единый день диспансеризации для жителей округа
В Пушкино прошёл турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва»
«16 школьникам показали видео «Нет наркотикам!» с детьми провели беседу о вреде наркотических веществ и показали, что окружающий мир таит множество интересных вещей. Для ребят организовали экскурсию по национальным гостиным Дома Дружбы. А потом, на мастер-классе, каждый смастерил по поделке — кукле-мотанке «Хороводница», которую можно преподнести близким и друзьям», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, летние занятия в детском клубе «Родное слово» проходят регулярно. В них принимают участие дети от 7 до 11 лет.
Читайте также:
Пушкино принимает участие в конкурсе-смотре «Лучший подъезд Подмосковья»
В Пушкино пройдет Единый день диспансеризации для жителей округа
В Пушкино прошёл турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва»
Мира Полтева