В Пушкино пройдет Единый день диспансеризации для жителей округа

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Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском округе 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут пройти обследование с 09:00 до 14:00.
Записаться на диспансеризацию можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. Время приема без записи может составлять более долгое ожидание.
Следующий единый день диспансеризации запланирован на 22 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.
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«В амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. пройдет единый день диспансеризации. Взрослых пациентов будут ждать все поликлиники округа — №1 в Пушкино, №2 в Мамонтовке, №3 в Лесном, №4 в Клязьме, №5 в Правдинском, №6 и №7 в Софрино, №8 в Ашукино и №9 в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.
Записаться на диспансеризацию можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. Время приема без записи может составлять более долгое ожидание.
Следующий единый день диспансеризации запланирован на 22 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.
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Мира Полтева