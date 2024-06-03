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В Пушкино прошёл турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва»

03 июня 2024, 15:50
Фото: Ольга Шеметова

Фото: Ольга Шеметова

В городском округе Пушкино региональный турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва». Об этом сообщил корреспондент.
Турнир прошел в торгово-развлекательном центре «Акварель».

«Открытый ринг среди воспитанников спортивных школ и секций очень важен для нашего округа. Ведь где еще, как ни на ринге, ребята могут проявить себя, как настоящие мужчины, показать своё спортивное мастерство. Они — ещё не звёзды большого спорта, а обычные школьники, которые увлекаются боксом и посвящают ему своё свободное время. Однако у многих уже сейчас просматриваются хорошие перспективы», – поделился тренер Федерации бокса городского округа Пушкинский Дмитрий Селиванов.



В общей сложности в турнире соревновались боксёры из Пушкино, Ивантеевки, Королёва, Красноармейска, Фрязино и других городов Подмосковья.

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#школьники
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#мужчины
Газманов раскрыл, за кого болел в суперфинале Кубка России
Газманов признался, что болел за «Балтику»
03 июня 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Народный артист России, певец Олег Газманов поделился, что в суперфинале Кубка России в матче «Балтика»-«Зенит» болел за первую команду.
«Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру», — прокомментировал в беседе с RT артист.

А в столице уже стартовал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», в рамках которого проходят бесплатные тренировки. Отмечается, что к мероприятию присоединились уже более 3,8 тыс. человек.

«Начались летние сезоны проектов городского департамента спорта «Спортивные выходные», «Мой спортивный район», «ГТО в парках» и «Лето. Пляж. Московский спорт». Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». У горожан есть возможность бесплатно тренироваться под руководством инструкторов в самых разных и необычных местах», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента спорта Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тыс. жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл».

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На мотофристайл-шоу в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей
03 июня 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 5 тысяч жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Зрители увидели трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня.
«Команду FMX13 в 2007 году основал уроженец Коломны, самый титулованный райдер России Алексей Колесников. Спортсмен участвовал в крупнейшем в мире турнире по фристайл-мотокроссу RedBull XFighters. Он выигрывал этапы чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта, становился чемпионом России», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, этим летом выступления команды по мотофристайлу запланированы ещё в четырех подмосковных городах. 15 июня они состоятся в Дмитрове, 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде.

Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#московская область
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«Чеховские медведи» стали вице-чемпионами международного турнира
03 июня 2024, 13:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» завоевал серебряные медали гандбольного турнира SEHA – Gazprom League. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Решающий матч «Финала четырёх» турнира прошёл в Бресте. В финальном противостоянии представители Подмосковья оспорили награды с белорусским клубом «Мешков Брест». Первый тайм остался за «Медведями». Однако к середине второго тайма брестчане вырвались вперёд, и встреча завершилась со счётом 32:30 (16:17) в пользу хозяев площадки», – говорится в сообщении.
Лучшим игроком матча признан Артём Кулак, а самым результативным стал Виктор Фурцев, отправивший в ворота соперника семь мячей.

Как отметили в министерстве, турнир в Бресте стал для подмосковных гандболистов последним в сезоне 2023/2024. В прошлом году «Чеховские медведи» стали его бронзовыми призёрами, а в 2024-м улучшили результат.

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В Подмосковье прошел первый заплыв Кубка чемпионов Swimcup
03 июня 2024, 10:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 350 пловцов вышли на старт первого подмосковного заплыва Кубка чемпионов Swimcup на Корневском карьере. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в городском округе Люберцы.

«На дистанции 1000 метров первое место занял Денис Гладченко. «Серебро» абсолютного зачёта досталось Анне Артемовой. В заплыве на 2000 метров в второе время показала Наталия Курдченко, третье – Анна Акиндеева, четвертое – Елена Степанова. И на первую ступень пьедестала поднялся Дмитрий Иванов, показав результат 14 минут 46 секунд. На дистанции 3000 метров Даниил Серебренников занял третье место. Первой среди женщин стала Софья Коваль», — поделились результатами подмосковных спортсменов в министерстве.

Следующий старт состоится 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.

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#подмосковье
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Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»
02 июня 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич объявил о уходе с поста. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «Балтика» со счётом 1:2 програла петербургскому ФК «Зенит» в матче суперфинала Фонбет – Кубка России.

Игнашевич объявил об уходе из клуба, подчеркнув, что его цикл в «Балтике» закончен. Он поблагодарил болельщиков клуба, ради которых команда играла, а также самих футболистов клуба. Также он пожелал всего наилучшего «Балтике».

Ранее появилась информация, что столичный клуб ЦСКА может уволить главного тренера Владимира Федотова из-за неудач клуба.

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#тренер
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«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
02 июня 2024, 20:26

Фото: iStock/Rost-9D

Петербургский ФК «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале Фонбет – Кубка России по Футболу.
Матч, который прошёл на стадионе «Лужники» в Москве, завершился со счётом 2:1.

У «Зенита» отличились Нино, забивший гол на 81-й минуте, и Нуралы Алип (90 5). Единственный, но первый гол в этом матче забил игрок «Балтики» Алекс Фернандес. Это произошло на 40-й минуте игры.

По итогам матча «Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России.

Отмечается, что на матче собралось 41 776 болельщиков.

До этого «Балтика» на домашнем стадионе со счётом 1:0 обыграла московский «Спартак». А «Зенит» по сумме двух матчей, прошедших в Москве и Петербурге, победил столичный ЦСКА.

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#футбол
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Мадридский «Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов
02 июня 2024, 11:32

Фото: istockphoto/FotografieLink

В финале Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Эта победа в главном клубном турнире Европы стала для «сливочных» 15-й.
Ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов (ранее — Кубок чемпионов) чаще, чем испанский королевский клуб, напоминает «Спортбокс.ру». Ближайший преследователь итальянский «Милан» выигрывал турнир семь раз. Из этих 15-ти побед три «Реал» одержал под руководством Карло Анчелотти. Всего на счету великого итальянского тренера пять побед в Лиге чемпионов — ещё дважды он выигрывал трофей с «Миланом».

К финалу 2024 года «Реал» подходил в статусе фаворита. Впрочем, соперникам «Боруссии» по четвертьфиналу и полуфиналу «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также отдавалось предпочтение, однако в главный матч пробилась именно немецкая команда. И в первом тайме «Боруссия» просто «возила» королевский клуб. У «Реала» было преимущество по владению мячом, но опасные моменты возникали исключительно у ворот Куртуа. Однако бельгиец был надёжен, а когда не мог помочь и он, игроки «Боруссии» промахивались.

Создалось впечатление, что немецкой команды просто не хватило на все 90 минут. Ближе к концу матча, на 74-й минуте, первый мяч головой забил Кавахаль после подачи с углового Тони Крооса, проводившего в футболке «Реала» последний матч. А через несколько минут, воспользовавшись ошибкой «Боруссии» в защите, Винисиус вышел один на один и снял все вопросы о победителе. «Реал» в очередной раз стал лучшим клубом Европы.

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#турнир
#матч
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#футбол
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Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой
31 мая 2024, 20:43

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист Максим Деменко упрекнул «Локомотив» в расставании со спортсменом Артёмом Дзюбой.
Он отметил, что за заслуги Дзюбы клуб мог расстаться с ним красивее.

«Вроде бы написали «спасибо, Артем», я понимаю, что руководители делают ставку на других, но надо было как-то все-таки более аккуратно провести расставание. Человек отыграл полтора года за «Локомотив», многое доказал. Понятно, что у него и в «Зените» были проблемы в отношениях, но это в «Зените». «Локомотив» мог расстаться с Артёмом красивее», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Деменко.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.

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#футболист
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Экс-судья Обломов назвал лучших арбитров минувшего сезона РПЛ
Экс-судья Обломов считает Карасева и Кукуяна лучшими арбитрами
31 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/panumas nikomkai

Бывший судья Илья Обломов заявил, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.
«Назову не только Карасева, а ещё и Кукуяна. Они весь сезон провели без каких-то серьезных ошибок. Все, кто отработал 13 и более игр, показали достойный уровень судейства. Выделить кого-то одного я не могу, потому что все же некие шероховатости в работе были у всех, но не бывает, чтобы кто-то прошел сезон без ошибок. Поэтому назову лучшими Карасева и Кукуяна», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Обломов.

Он также отметил достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.

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