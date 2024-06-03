В Пушкино прошёл турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва»

Фото: Ольга Шеметова
В городском округе Пушкино региональный турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва». Об этом сообщил корреспондент.
Турнир прошел в торгово-развлекательном центре «Акварель».
В общей сложности в турнире соревновались боксёры из Пушкино, Ивантеевки, Королёва, Красноармейска, Фрязино и других городов Подмосковья.
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«Открытый ринг среди воспитанников спортивных школ и секций очень важен для нашего округа. Ведь где еще, как ни на ринге, ребята могут проявить себя, как настоящие мужчины, показать своё спортивное мастерство. Они — ещё не звёзды большого спорта, а обычные школьники, которые увлекаются боксом и посвящают ему своё свободное время. Однако у многих уже сейчас просматриваются хорошие перспективы», – поделился тренер Федерации бокса городского округа Пушкинский Дмитрий Селиванов.
В общей сложности в турнире соревновались боксёры из Пушкино, Ивантеевки, Королёва, Красноармейска, Фрязино и других городов Подмосковья.
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Мира Полтева