В Твери открылась новая выставка «Пущинский фотоклуб»

Фото: Пущинский фотоклуб
Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» прошло в Твери. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» состоялось в зале искусств Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького.
Стоит отметить, что 1 июля в Пущино откроется выставка Молодежной секции фотоклуба.
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«Фотоклуб объединяет 18 фотографов, работающих в разных стилях и направлениях: пикториализм, пейзаж, жанровая и репортажная фотография, портрет и натюрморт, новые и экспериментальные техники. Проект «Фотографические прогулки» знакомит зрителя с фотографами из разных городов нашей страны, их творчеством, взглядом на окружающий мир. Задачи проекта – наладить систему творческих обменов и среду общения между фотосообществами различных городов России», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что 1 июля в Пущино откроется выставка Молодежной секции фотоклуба.
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Мира Полтева