Врач Серпуховской больницы дала советы, как пережить жару

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Перемены погоды и жара могут вызвать плохое самочувствие и усугубить хронические заболевания. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов, об этом предупредила врач-терапевт Серпуховской больницы Кристина Удод.
Ранее сообщалось, что столбики термометров в Московском регионе обновили температурный максимум с начала года, поднявшись до +30°С. В жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Людям, страдающим болезнями сердца, при жаре нужно строго следить за артериальным давлением и пить назначенные лечащим врачом лекарства.
Кроме того, когда организм теряет воду, кровь становится более густой. Поэтому пациенты с ишемической болезнью находятся в зоне риска, поскольку увеличивается риск образования тромбов.
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«В жаркую погоду вдыхаемый нами воздух содержит меньше кислорода, поэтому происходит гипоксия. Кроме того, с потом выделяется большое количество жидкости, и происходит обезвоживание – из организма уходят электролиты. Это приводит к снижению сердечного ритма либо к усугублению имеющихся у человека проблем», – пояснила Удод.
Кроме того, когда организм теряет воду, кровь становится более густой. Поэтому пациенты с ишемической болезнью находятся в зоне риска, поскольку увеличивается риск образования тромбов.
«В жару стоит отказаться от всех сладких газированных напитков и от алкоголя. Они усугубляют нарушение водно-солевого баланса за счёт мочегонного действия и негативно влияют на нервную систему, что снижает критичность восприятия. Необходимо ограничить пребывание на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, носить лёгкие головные уборы, пользоваться зонтиками», – добавила врач.Кроме того, по её словам, в течение дня полезно принимать контрастный душ.
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Лора Луганская