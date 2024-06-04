Серпуховское агрохозяйство устроило день открытых дверей для туристов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
День открытых дверей провели в агрокомплексе «Хутор Спасский», расположенном на территории городского Серпухов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для туристов в рамках дня открытых отрытых дверей работали различные локации, на которых были организованы мастер-классы, развлекательные программы для детей, дегустация произведённой в агрохозяйстве продукции и концерт», — говорится в сообщении.Участников мероприятия поприветствовал замглавы округа Алексей Воробьёв. Он пожелал коллективу сельскохозяйственного предприятия дальнейшего развития и процветания.
Хозяйство «Хутор Спасский» специализируется на профессиональном овцеводстве, производстве мясной продукции полного цикла, а также аграрном туризме.
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