В Серпухове откроется выставка «Искусство видеть. Авангард»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Биеннале визуальных искусств открывается в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 июня по 29 сентября в Серпухове пройдет биеннале визуальных искусств на тему «Искусство видеть. Авангард», где представят не только отдельные виды и жанры искусства, но и их синтез и взаимосвязи.
Главной площадкой станет Серпуховский историко-художественный музей, где также пройдет выставка «Авангард: мастерская будущего». Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики — «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова — до молодого авторского кино.
Читайте также:
Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад
В Дмитровском кремле открылась выставка к 870-летию Дмитрова
На международном молодёжном кинофестивале «МЫ» стартовал приём заявок
«На выставке будут представлены работы признанных мастеров русского авангарда, таких как Наталия Гончарова, Давид Бурлюк, Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Элий Белютин, а также современных авторов, включая Ирину Корину, Романа Ермакова, Дмитрия Шабалина и Екатерину Емельянову. Отдельная линия выставки будет посвящена авангарду в дизайне: от фарфоровых изделий Алексея Сотникова и Сергея Чехонина до стульев по эскизам Александра Родченко и платьев, созданных Варварой Степановой», — поделились в пресс-службе.
Главной площадкой станет Серпуховский историко-художественный музей, где также пройдет выставка «Авангард: мастерская будущего». Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики — «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова — до молодого авторского кино.
Читайте также:
Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад
В Дмитровском кремле открылась выставка к 870-летию Дмитрова
На международном молодёжном кинофестивале «МЫ» стартовал приём заявок
Мира Полтева