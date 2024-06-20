На международном молодёжном кинофестивале «МЫ» стартовал приём заявок

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Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ» начинает приём конкурсных короткометражных работ, созданных с 2023 по 2024 годы, сообщили в пресс-службе организаторов.
Заявки на участие в фестивале можно подавать до 30 сентября включительно на сайте мероприятия.
Заявки принимаются в двух возрастных категориях – 12-17 и 18-35 лет. Однако на этот раз в конкурсную программу включены не только игровые и документальные короткометражные фильмы, но и анимационные короткометражки, репортажи и веб-проекты, а также социальные ролики российского и зарубежного производства. Победителей объявят в 23 номинациях.
Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 29 ноября. Она будет показана в прямом эфире из Центрального дома кинематографистов России.
Все подробности можно найти на сайте кинофестиваля и на странице в соцсети VK.
Сообщается, что фестиваль организован Союзом кинематографистов России при поддержке президентского фонда культурных инициатив и АНО «Лига творчества».
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«ММКФ «МЫ» направлен на популяризацию среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран. В этом году он во второй раз пройдёт в Москве с 25 по 29 ноября», – говорится в сообщении.
Заявки принимаются в двух возрастных категориях – 12-17 и 18-35 лет. Однако на этот раз в конкурсную программу включены не только игровые и документальные короткометражные фильмы, но и анимационные короткометражки, репортажи и веб-проекты, а также социальные ролики российского и зарубежного производства. Победителей объявят в 23 номинациях.
Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 29 ноября. Она будет показана в прямом эфире из Центрального дома кинематографистов России.
Все подробности можно найти на сайте кинофестиваля и на странице в соцсети VK.
Сообщается, что фестиваль организован Союзом кинематографистов России при поддержке президентского фонда культурных инициатив и АНО «Лига творчества».
Читайте также:
В Реутове прошел финал «Театральный поединок. Школьная лига»
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Лора Луганская