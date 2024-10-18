Юннатов из Серпухова приняли в ряды «Движения первых»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Церемонию вступление в ряды «Движения первых» провели для учеников младших классов Туровской школы, которые создали первичную ячейку юннатов на территории округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие представители лесничества «Русский лес» и старшеклассники Туровской школы из школьного лесничества «Родничок».
Отмечается, что Андрей Борзых. Ранее сам закончил Туровскую школу.
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«Школьное лесничество «Родничок» при Туровской школе под руководством учителя биологии и химии Ирины Васильевой отличается активностью и неподдельным интересом к природе. Сегодня в нашем полку прибыло. (…) Мы намереваемся тесно сотрудничать с юннатами», — сказал гость церемонии старший участковый лесничий Андрей Борзых.
Отмечается, что Андрей Борзых. Ранее сам закончил Туровскую школу.
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Лев Каштанов