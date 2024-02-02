В Шереметьево торжественно открылась выставка «Ветер в гриве»

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево
Шереметьево приглашает гостей и жителей региона на уникальную фотовыставку Александра Забегина «Ветер в гриве». Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево.
В открытии приняли участие Советник президента ФКСР Максим Кретов, член Президентского совета ФКСР Екатерина Забегина, Директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова и сам автор работ - Александр Забегин.
Посетить выставку можно будет до середины марта 2024 года.
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«Шереметьево носит имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и это накладывает на нас огромную ответственность в продвижении национального культурного наследия. Образ лошади – самый первый рисунок поэта в лицейской тетради. Уверены, что экспозиция «Ветер в гриве» найдет отклик в сердце каждого и сделает предстоящий полет из Шереметьево еще более приятным», — поделилась Анна Захаренкова.
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Мира Полтева