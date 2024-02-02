В Шереметьево торжественно открылась выставка «Ветер в гриве»

Американский актер Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в 2021 году, и отверг все ранее предъявленные ему обвинения по этому делу. Об этом 31 января сообщает портал TMZ.