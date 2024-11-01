В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья

Фото: Министерство социального развития Московской области
30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» состоялся областной творческий конкурс «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский», сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участникам выпал шанс обсудить свои произведения в литературной гостиной объединения «Свиток» и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив помещение мелодиями, которые гармонично сочетались с поэтическими строками.
Кроме того, участники посетили экскурсии в церковь на месте убиения протоиерея Александра Меня и «Музей дороги». Это добавило мероприятию глубины и значимости, связав искусство с историей и культурой региона.
Фото: Министерство социального развития Московской области
Творческий конкурс проходил в два этапа: на первом этапе участники сочинили собственные стихи на тему «У природы нет плохой погоды», а на втором жюри предоставило участникам первые две строки стихотворения, а участники должны были придумать продолжение, продемонстрировав своё мастерство и творческий потенциал.
«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами», — подчеркнула директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.
По результатам конкурса определились победители:
1 место: Зиновьев Константин Петрович, город Клин.
2 место: Гордон Татьяна Даниловна, город Серпухов.
3 место: Корнаухова Ольга Владимировна, город Серпухов.
Кроме того, специальными призами от Сбербанка были награждены Тушина Елена Николаевна, Дробина Яна Валентиновна и Леликов Геннадий Алексеевич.
Творческий турнир «Поэтический ринг» предоставил участникам возможность не только продемонстрировать своё творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить вдохновение.
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