В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В Каширском краеведческом музее прошёл мастер-класс, организованный известным художником Евгением Максимовым, уроженцем Каширы. Народный художник России и академик Российской академии художеств поделился своими знаниями о композиции в живописи, используя примеры своих работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Евгений Николаевич проводит такие мастер-классы в музее с 2012 года, и это уже тринадцатое мероприятие подобного рода. В этом году темой творческой встречи стала «Композиция в живописи».
Участниками мероприятия — молодые художники из Каширы, любители изобразительного искусства и преподаватели и поклонники творчества художника.
Все присутствующие получили ценную информацию и запомнили рекомендации Евгения Николаевича. Рассказ о времени, проведённом художником в Кашире, никого не оставил равнодушным.
Завершился мастер-класс диалогом в формате вопросов и ответов и благодарностью за проведённое мероприятие.
Читайте также:
Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
Участниками мероприятия — молодые художники из Каширы, любители изобразительного искусства и преподаватели и поклонники творчества художника.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Все присутствующие получили ценную информацию и запомнили рекомендации Евгения Николаевича. Рассказ о времени, проведённом художником в Кашире, никого не оставил равнодушным.
Завершился мастер-класс диалогом в формате вопросов и ответов и благодарностью за проведённое мероприятие.
Читайте также:
Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности
Дайана Хусинова