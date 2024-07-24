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В усадьбе Гребнево проведут масштабный культурно-просветительский фестиваль

24 июля 2024, 10:29
Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

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В усадьбе Гребнево 4 августа пройдёт культурно-просветительский фестиваль «Один день в русской усадьбе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Это совместный проект Русского географического общества и Ассоциации владельцев исторических усадеб. Концепция фестиваля основана на реконструкции усадебной жизни XIX века. На день гости переносятся в эту атмосферу и оказываются в центре культурного события, наполненного творчеством, музыкой, дворянскими обычаями и традициями», – говорится в сообщении.
В программе - волонтёрский субботник; фотовыставка, посвящённая прошлому и настоящему русских усадеб; круглый стол по сохранению культурного наследия; документальные фильмы «Возрождённые усадьбы России» и VR-фильм «Россия. Виртуальное путешествие» от «Русского географического общества». Также на фестивале пройдут мастер-класс по игре в крокет и концерт «Музыка в русской усадьбе».



Вход будет бесплатным. Фестиваль продлится с 10 до 18 часов.

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#московская область
Молодёжь Подмосковья отправилась на крымский фестиваль «Таврида.АРТ»
23 июля 2024, 14:29

Фото: пресс-служба МИСК

Делегация Подмосковья отправилась в Крым на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в бухте Капсель в Судаке, сообщает пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Таврида — это главное креативное мероприятие года, на которое мы регулярно формируем и отправляем делегацию нашей молодежи. В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — это молодые творцы в области театра, музыки, живописи, танца, медиа, компьютерных технологий и прочих сфер», — рассказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Она также сообщила, что областная делегация в рамках выставки регионов «АРТ-ЭКСПО» организует стенд Московской области. Его тема — «Подмосковье — это любовь».

Фестиваль «Таврида.АРТ» — ежегодное масштабное культурно-просветительское событие, посвящённое молодому искусству. В этом году фестиваль посвящён культурному многообразию народов России.

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«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья
#таврида
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#московская область
#подмосковье
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Юных жителей Подмосковья пригласили на творческий конкурс Росводресурсов
23 июля 2024, 10:55

Фото: iStock/yacobchuk

Общероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводит Федеральное агентство водных ресурсов, принять в нём участие приглашаются жителей Московской области в возрасте от трёх до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов. Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям об этом конкурсе, о значении воды и водоёмов и помочь им принять участие», — сказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Приём конкурсных работ уже начался, он продлится до 18 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса рисуюводу.рф. Там же размещена подробная информация об условиях участия, номинациях и пр.

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Впервые прошедший в Зарайске фестиваль «Достоевский» посетили 25 тысяч человек
22 июля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Около 25 тысяч человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский», который впервые состоялся в Зарайске 20 и 21 июля. Это жители города, а также зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили более 50 событий, в том числе шесть собственных премьер.
«Достоевский, Чехов и Чайковский – три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского. Там, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности. Сама усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осётр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с актёрами Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Герои произведений Достоевского проплывали по реке на плотах.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошёл в стенах Зарайского кремля. Он так понравился зрителям, что для желающих пришлось проводить дополнительные сеансы. В планах города – оставить его в постоянной программе музея-заповедника.

Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX века. Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Масштабный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой, коломенской пастилой. Лакомства раскупили ещё в первый день. Ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу.

Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович». За два дня было выпито 120 литров чая из самоваров.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#фестиваль
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Для шатурян устроили ночные мастер-классы и концерт в парке
22 июля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Областное мероприятие «Ночь в парке» в Шатуре состоялось на территории городского парка имени Гагарина, там были организованы разнообразные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественное пространство Шатуры впервые стало площадкой для проведения мастер-классов частными организациями. Например, мастерская Eco Redesign предложила урок о плетению оригинальных изделий из природных материалов, а студия аэройоги и фитнеса «Трансформация» дала всем желающим возможность почувствовать себя настоящим йогом и постоять на гвоздях», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководитель студи современного танца Cherusty Dance Максим Кислов помог гостям мероприятия выучить несколько танцевальных движений, а фокусник Алекс раскрыл секреты создания магических иллюзий.

В рамках мероприятия также состоялся концерт фолк-рок группы «Кладовая солнца».

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#шатура
#фестиваль
#мастер-класс
#культура
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«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья
22 июля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 45 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии состоялись арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом.
«Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Гости Центрального парка Чехов приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоялись уроки росписи деревянных игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Коломне прошло шоу ходулистов», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat
Владельцем тапалки Hamster Kombat является бизнесмен Эдуард Гуринович
22 июля 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Bayu Aji

Владельцем игры про хомяка Hamster Kombat или так называемой «тапалки» (от англ. Tap — нажатие по экрану мобильного — Прим. ред.) является бизнесмен Эдуард Гуринович. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером по игре Hamster Kombat в России», — говорится в публикации.

Миллионер уточнил, что права на бренд выкуплены, поэтому он и его команда получили право на регистрацию одноименного с игрой товарного знака.

Гуринович добавил, что сейчас идет борьба с мошенниками в мировом масштабе. Аудитория Hamster Kombat, по словам Гуриновича, ежедневно растет. Речь идет об увеличении на более чем 250 миллионов пользователей по всему миру за квартал.

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Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»
22 июля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба национального проекта «Родники»

В креативном пространстве президентского фонда культурных инициатив состоялся песенный финал конкурса «Вместе» на самую музыкальную семью по версии национального проекта Олега Газманова «Родники». Конкурс был посвящён Году семьи в России, сообщили в пресс-службе организаторов.
Победителями стали семьи Поповых из Татарстана, Рыбачёвых из Воронежа и Савенковых – также из Татарстана.
«Жюри не сразу смогло определить победителя – симпатии разделились между Поповыми и Рыбачёвыми. Они же получили самое большое количество голосов в народном голосовании, где третьими шли Савенковы. В результате жюри приняло трудное решение: разделить пополам главный приз в 1 млн рублей, а специальный народных симпатий вручить Савенковым», – говорится в сообщении.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.

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#культура
#музыка
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#московская область
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В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
22 июля 2024, 12:00

Фото: Ксения Пашуто

Шестой международный конный фестиваль «Иваново поле» состоялся в селе Ивановское городского округа Черноголовка, участие в нём приняли около 700 конных артистов и 500 пеших — актёров иммерсивного театра, акробатов и гимнастов, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Наш фестиваль — один из самых масштабных в конном мире и конном искусстве. Каждый год он становится ещё ярче, интереснее и насыщенней. В этот раз фестиваль был посвящён семье. У нас много работало различных интерактивных зон для деток — и для всей семьи: мастер-классы, аттракционы, батуты и прочие развлечения», — рассказала один из организаторов фестиваля Инесса Тарасова.
Конные программы фестиваля проводились на четырёх полях, они включали соревнования и различные театрализованные номера. Каждый день фестиваля завершался шоу, например, зрители смогли увидеть исторический конкурс, в котором спортсмены-наездники представляли разные эпохи. Кроме того, на территории фестиваля работал ремесленный этнопарк «Город солнца», а также интерактивные площадки и ярмарки.

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#черноголовка
#фестиваль
#лошади
#культура
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На подмосковном фестивале «Гуляй Город» покажут реконструкцию битвы XVI века
22 июля 2024, 11:43

Фото: медиасток.рф

Исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях, состоится в субботу, 27 июля, в селе Молоди городского округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу времён Руси XVI века. В программе праздника театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские забавы и игры, историческая ярмарка и мастер-классы», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также состоится фестиваль колокольного звона, концерт фолк-групп и дискотека. С подробной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль начнётся в 10 утра и завершится в полночь.

До места проведения фестиваля будут организованы трансферы: от станции Чехов до станции Молоди-4 будут курсировать 16 автобусов среднего класса, от станции МЦД Подольск — пять автобусов среднего класса. А гостей фестиваля, приехавших на автомобилях, обеспечат удобными подъездными путями и бесплатной парковкой.

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#праздник
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