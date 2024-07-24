В усадьбе Гребнево проведут масштабный культурно-просветительский фестиваль

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково
В усадьбе Гребнево 4 августа пройдёт культурно-просветительский фестиваль «Один день в русской усадьбе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Это совместный проект Русского географического общества и Ассоциации владельцев исторических усадеб. Концепция фестиваля основана на реконструкции усадебной жизни XIX века. На день гости переносятся в эту атмосферу и оказываются в центре культурного события, наполненного творчеством, музыкой, дворянскими обычаями и традициями», – говорится в сообщении.В программе - волонтёрский субботник; фотовыставка, посвящённая прошлому и настоящему русских усадеб; круглый стол по сохранению культурного наследия; документальные фильмы «Возрождённые усадьбы России» и VR-фильм «Россия. Виртуальное путешествие» от «Русского географического общества». Также на фестивале пройдут мастер-класс по игре в крокет и концерт «Музыка в русской усадьбе».
Вход будет бесплатным. Фестиваль продлится с 10 до 18 часов.
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