Молодёжь Подмосковья отправилась на крымский фестиваль «Таврида.АРТ»

Фото: пресс-служба МИСК
Делегация Подмосковья отправилась в Крым на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в бухте Капсель в Судаке, сообщает пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Таврида — это главное креативное мероприятие года, на которое мы регулярно формируем и отправляем делегацию нашей молодежи. В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — это молодые творцы в области театра, музыки, живописи, танца, медиа, компьютерных технологий и прочих сфер», — рассказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.Она также сообщила, что областная делегация в рамках выставки регионов «АРТ-ЭКСПО» организует стенд Московской области. Его тема — «Подмосковье — это любовь».
Фестиваль «Таврида.АРТ» — ежегодное масштабное культурно-просветительское событие, посвящённое молодому искусству. В этом году фестиваль посвящён культурному многообразию народов России.
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