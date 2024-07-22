Впервые прошедший в Зарайске фестиваль «Достоевский» посетили 25 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Около 25 тысяч человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский», который впервые состоялся в Зарайске 20 и 21 июля. Это жители города, а также зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили более 50 событий, в том числе шесть собственных премьер.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского. Там, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности. Сама усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осётр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.
Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с актёрами Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Герои произведений Достоевского проплывали по реке на плотах.
Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошёл в стенах Зарайского кремля. Он так понравился зрителям, что для желающих пришлось проводить дополнительные сеансы. В планах города – оставить его в постоянной программе музея-заповедника.
Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX века. Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Масштабный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой, коломенской пастилой. Лакомства раскупили ещё в первый день. Ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу.
Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович». За два дня было выпито 120 литров чая из самоваров.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«Достоевский, Чехов и Чайковский – три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского. Там, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности. Сама усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осётр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.
Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с актёрами Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Герои произведений Достоевского проплывали по реке на плотах.
Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошёл в стенах Зарайского кремля. Он так понравился зрителям, что для желающих пришлось проводить дополнительные сеансы. В планах города – оставить его в постоянной программе музея-заповедника.
Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX века. Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Масштабный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой, коломенской пастилой. Лакомства раскупили ещё в первый день. Ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу.
Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович». За два дня было выпито 120 литров чая из самоваров.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская