Выставка «Поэзия пейзажа» откроется 28 марта в Серпухове

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Серпуховский выставочный центр приглашает на выставку члена Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу в серпуховском музейно-выставочном центре.
Стоит отметить, что выставку можно посетить до 17 апреля 2024 года. Подробную информацию об экспозиции и центре можно найти на официальном сайте музейно-выставочного комплекса.
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«Автором выставки является Валерий Васильевич Тимофеев — заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России. Особенность его творчества заключается в пейзажах северном природы. В его работах прослеживается уникальное мастерство, с помощью которого он передает красоту и величие окружающей среды», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева