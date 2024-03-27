Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»

Фото: Минкульт РФ
Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи, пройдёт с 29 марта по 14 апреля 2024 года. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве культуры РФ.
Российским школьникам, в чьих семьях поддерживается передача между поколениями традиционной культуры региона, предложили записать семейный видеоролик по нескольким номинациям на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня» и «Традиционные ремесла».
Работы необходимо опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
В конце члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на этом портале.
Отмечается, что акция направлена на то, чтобы научить российских школьников гордиться неповторимой культурой России, расширить свои знания об окружающем мире и помочь детям найти своё призвание.
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Работы необходимо опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Отмечается, что акция направлена на то, чтобы научить российских школьников гордиться неповторимой культурой России, расширить свои знания об окружающем мире и помочь детям найти своё призвание.
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Анастасия Чинкова