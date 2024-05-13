Радио1
Главная / Новости / Культура/ Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске

Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске

13 мая 2024, 16:17
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Оригинал
В Подмосковье 16 мая откроется выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена в усадьбе Тараканово государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

«Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В рамках выставки представлено творчество заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина. Гости смогут ознакомиться работами в направлениях деревенского и усадебного пейзажей. Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника», — поделились в министерстве.



Все желающие смогут попасть на выставку до 9 июля 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте музея.

Читайте также:

В Зарайске жители региона могут посетить выставку «Пушкин и Виельгорский»

На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов

В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
#выставка
#творчество
#выставки
#солнечногорск
#музей
#а. с. пушкин
Выступление Урганта исключили из программы вечера памяти Окуджавы
12 мая 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление телеведущего и артиста Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, приуроченного к столетию со дня рождения барда Булата Окуджавы, передает портал Msk1.ru.
Согласно архиву страницы анонса на сайте Концертного зала имени Чайковского и фотографии афиши, Ургант значился в числе участников концерта. Однако в текущей версии трансляции имя ведущего не указано.

В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения программы и подчеркнула, что это произошло слишком поздно.

«Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», – отметила она.

Из новой афиши также убрал имя артистки Елены Кореневой, а вместо Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.

Ранее фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли было отказано в прокате. Картина была показана узкому кругу зрителей в апреле этого года.

Читайте также:

Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*

«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Галкин* подал кассационную жалобу в суд
#артист
#россия
#афиша
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинокритик Двоеглазов выразил надежду на успех второго сезона «Уэнсдей»
08 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/AntonioGuillem

Кинокритик и журналист Алексей Двоеглазов заявил, что продолжение сериала «Уэнсдей» может повторить успех первого сезона проекта.
«Мы надеемся, что эффект первого сезона будет повторён. И почитатели творчества Тима Бертона ожидают, что он приложит максимум усилий, чтобы получилось хорошо. Заранее прогнозировать успех картины сложно, поэтому будем анализировать, когда она выйдет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Двоеглазов.

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому назад» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. Так, картина собрала в прокате 922,1 миллиона рублей. За выходные сумма сборов составила более 142,2 миллиона рублей.

Читайте также:

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд

«Мне сказали больше секса»: Мария Ильюхина не прошла пробы в «Воронины»

Киностудия Bazelevs заявила о намерении сотрудничать с тюркскими партнёрами
#фильм
#картина
#сериал
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Зарайске жители региона могут посетить выставку «Пушкин и Виельгорский»
08 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка «Пушкин и Виельгорский» проходит в Зарайском кремле. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка в музее-заповеднике «Зарайский кремль» приуроченная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

«Один из ближайших друзей А. С. Пушкина граф Михаил Виельгорский владел имением Сенницы Зарайского уезда. На выставке представлен ряд графических портретов, который вводит зрителя в один из центров культурной жизни Петербурга первой половины XIX века — музыкальный салон Виельгорских. Концепция выставки выстроена вокруг центральной инсталляции, посвященной истории создания поэмы «Медный всадник». Считается, что именно граф Михаил Виельгорский рассказал поэту историю об ожившем всаднике, вдохновившую Пушкина на написание этого произведения», — поделились в министерстве.

Все желающие могут окунуться в атмосферу 19 века до 15 июня 2024 года.

Читайте также:

На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
#выставка
#зарайский кремль
#выставки
#а. с. пушкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата
08 мая 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Праздничная программа, посвящённая приближающемуся Дню Победы, прошла в минувшие выходные в парке «Победа» в подмосковном Наро-Фоминске, для гостей были подготовлены спортивные и культурные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На празднике были организованы различные состязания, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, метание сапёрных лопаток, и современный бой на мечах. Кроме того, в память о подвиге воинов Великой Отечественной войны проводилась акция «Георгиевская ленточка», — отмечается в сообщении.
Посетителей парка также ждал праздничный концерт «Победный май», на которому прозвучали песни, посвящённые военному подвигу советского народа. В завершении программы в парке показали художественный фильм «А зори здесь тихие».

Читайте также:

В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»

В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»

Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове
#наро-фоминск
#праздник
#парк
#день победы
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»
07 мая 2024, 20:24

Фото: iStock/artoleshko

В Санкт-Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Петербургского дневника» «Вера в Победу!».
Отмечается, что книга была издана к 80-й годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады.

«Мы надеемся, что книга «Вера в Победу!» придётся по душе всем читателям, но особенно студентам. Очень важно показывать и рассказывать молодым людям, какими были наши ленинградские спортсмены, как они сражались на спортивном поприще, а затем, когда настало страшное время, единым фронтом встали на защиту нашей земли», — прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее в Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы. Отмечалось, что на выставке представлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.

Читайте также:

В Петербурге открылась выставка «День Победы»

В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»

В Химках 1 мая открылась выставка «Величие: страна и люди»
#искусство
#книга
#люди
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов
07 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Люберцах стартовал фестиваль «Студвесна Подмосковья». В этом году он объединил более 900 участников, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье уже в 29-й раз проходит региональный этап масштабного творческого конкурса среди студентов. В прошлом году за звание самых талантливых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером», — отметила Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Четыре дня студенты из 28 вузов и ссузов всего региона представят 226 конкурсных работ. Их оценит жюри, в состав которого входят представители культуры, искусства, журналистики, молодёжных и образовательных организаций. Работы будут представлять в девяти номинациях от вокала и танцев до моделирования одежды.

Фото: пресс-служба МИСК МО

По итогам фестиваля сформируют две делегации для участия в федеральном этапе фестиваля. 30 студентов вузов поедут в Саратов, 20 представителей колледжей — в Ставрополь.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — это масштабный творческий конкурс. Ежегодно в нём участвуют более 1 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций всей страны. В 2024-м фестиваль пройдёт в рамках Года семьи.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Читайте также:

Коломенские студенты стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки»

Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина

Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»
#студенты
#фестиваль
#искусство
#культура
#конкурс
#люберцы
#миск мо
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
07 мая 2024, 16:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 11 мая пройдут первые концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Первые концерты состоятся уже 11 мая в Серпухове и Чехове.

«Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов. Показ танцевальных программ будет проходить до 16 июня 2024 года. Завершением фестиваля станут гала-концерт и церемония награждения участников 7 сентября в Раменском городском округе», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте проекта «Город танцует в парках».

Читайте также:

В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024

Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
#подмосковье
#фестиваль
#концерт
#проект
#город
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове
07 мая 2024, 13:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Дмитрове открывается выставка «Археологические открытия Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась 7 мая в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

«В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон. Посетители выставки увидят предметы, относящиеся к раннему периоду существования Дмитрова. Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников Троице-Сергиевой лавры», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку бесплатно ​до 27 октября 2024 года.

Читайте также:

В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024

В подмосковных парках 9 мая пройдут праздничные мероприятия

За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг
#подмосковье
#выставка
#библиотеки
#кремль
#выставки
#дмитров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024
06 мая 2024, 17:31

Фото: пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»

15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах пройдет мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024».
В рамках фестиваля свыше 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья и ЦФО смогут погрузится в татарскую культуру.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2001 года. Участники познакомятся с культурой и традициями тюркских народов, увидят и продегустируют национальные блюда, поучаствуют в творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и многих других активностях. Мы очень ценим такие теплые встречи, которые позволяют оставаться на связи, знакомят наших детей и молодежь с обычаями разных народов и религий и помогают укреплять дружеские межнациональные отношения в регионе», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что участники фестиваля также смогут стать частью Мегаквеста, в рамках которого организаторы готовят разнонаправленные задания, пройдя которые можно получить подарки.

Читайте также:

В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
#молодёжь
#подарки
#цфо
#блюда
#отношения
#екатерина швелидзе
#фестиваль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф