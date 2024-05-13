Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 16 мая откроется выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена в усадьбе Тараканово государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.
Все желающие смогут попасть на выставку до 9 июля 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте музея.
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«Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В рамках выставки представлено творчество заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина. Гости смогут ознакомиться работами в направлениях деревенского и усадебного пейзажей. Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника», — поделились в министерстве.
Все желающие смогут попасть на выставку до 9 июля 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте музея.
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Мира Полтева