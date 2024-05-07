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На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов

07 мая 2024, 17:33
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В Люберцах стартовал фестиваль «Студвесна Подмосковья». В этом году он объединил более 900 участников, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье уже в 29-й раз проходит региональный этап масштабного творческого конкурса среди студентов. В прошлом году за звание самых талантливых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером», — отметила Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИСК МО



Четыре дня студенты из 28 вузов и ссузов всего региона представят 226 конкурсных работ. Их оценит жюри, в состав которого входят представители культуры, искусства, журналистики, молодёжных и образовательных организаций. Работы будут представлять в девяти номинациях от вокала и танцев до моделирования одежды.

Фото: пресс-служба МИСК МО

По итогам фестиваля сформируют две делегации для участия в федеральном этапе фестиваля. 30 студентов вузов поедут в Саратов, 20 представителей колледжей — в Ставрополь.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — это масштабный творческий конкурс. Ежегодно в нём участвуют более 1 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций всей страны. В 2024-м фестиваль пройдёт в рамках Года семьи.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
07 мая 2024, 16:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 11 мая пройдут первые концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Первые концерты состоятся уже 11 мая в Серпухове и Чехове.

«Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов. Показ танцевальных программ будет проходить до 16 июня 2024 года. Завершением фестиваля станут гала-концерт и церемония награждения участников 7 сентября в Раменском городском округе», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте проекта «Город танцует в парках».

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Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове
07 мая 2024, 13:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Дмитрове открывается выставка «Археологические открытия Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась 7 мая в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

«В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон. Посетители выставки увидят предметы, относящиеся к раннему периоду существования Дмитрова. Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников Троице-Сергиевой лавры», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку бесплатно ​до 27 октября 2024 года.

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#подмосковье
#выставка
#библиотеки
#кремль
#выставки
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В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024
06 мая 2024, 17:31

Фото: пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»

15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах пройдет мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024».
В рамках фестиваля свыше 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья и ЦФО смогут погрузится в татарскую культуру.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2001 года. Участники познакомятся с культурой и традициями тюркских народов, увидят и продегустируют национальные блюда, поучаствуют в творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и многих других активностях. Мы очень ценим такие теплые встречи, которые позволяют оставаться на связи, знакомят наших детей и молодежь с обычаями разных народов и религий и помогают укреплять дружеские межнациональные отношения в регионе», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что участники фестиваля также смогут стать частью Мегаквеста, в рамках которого организаторы готовят разнонаправленные задания, пройдя которые можно получить подарки.

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В подмосковных парках 9 мая пройдут праздничные мероприятия
06 мая 2024, 16:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В парках Подмосковья 9 мая пройдут мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Культурную программу подготовили порядка 80 парков региона.

«В Орехово-Зуево жители смогут посетить фестиваль «Рио-Рита, вертится фокстрот…», который рассказывает о военном времени. В городском парке культуры и отдыха Электрогорска с литературно-музыкальной композицией выступит студия «Дебют» и хор русской песни радио «Орфей». В Жуковском организована патриотическая выставка книг о Великой Отечественной войне. В городском парке в Шаховской, все желающие смогут присоединиться к шашечным баталиям и просмотру военного фильма», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что полный список парков и мероприятий в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.» можно найти на сайте министерства.

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В Петербурге открылась выставка «День Победы»

За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
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#хор
#подмосковье
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В Петербурге открылась выставка «День Победы»
06 мая 2024, 16:04

Фото: iStock/Александр Гальперин

В Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы.
Отмечается, что на выставке представлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.

«Во все времена наши художники, как на фронте, так и в тылу, проявляли чудеса мужества и героизма. Поэтому в этом году у нас параллельно проходят две выставки: традиционная «День Победы» и мемориальная «О простом и важном», посвящённая творчеству Александра Федорова. Он не смог остаться в стороне и добровольцем ушел на СВО. Александр погиб в марте 2024 года», – прокомментировал в беседе с RuNews24 первый зампред правления Санкт-Петербургского союза художников Пётр Конош.

Кроме того, в Санкт-Петербурге может появится музей ретроавтомобилей. Его намерен открыть кинопродюсер и коллекционер Александр Толчинский, в собрании которого уже около 50 экспонатов.

«В моём музее ретротехники будут тематические инсталляции, как будто застывшие кадры из советских фильмов. Здесь всё можно будет трогать, сидеть в салонах. Основное отличие моих автомобилей в том, что я их перекрашиваю в цвета candy. Мне хочется, чтобы детский глаз радовался. Чтобы стояли не блеклые серые автомобили, а чтобы они выглядели, как игрушка» – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Толчинский.

Ранее в Химках Московской области открылась выставка «Величие: страна и люди», где 87 художников региона представили свои работы, посвящённые России.

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#день победы
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За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг
06 мая 2024, 14:59

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Почти 6 тысяч книг забронировано с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» в апреле. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
В список наиболее популярных книг бронирования вошли «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Неслужебный роман» Е. Кретовой, «Умная и знаменитая собачка Соня» А. Усачева, «Энциклопедия безопасного поведения для детей» Ю. Василюка.

«В апреле с помощью электронного сервиса «Библиотеки Подмосковья» было забронировано 5998 книг. Авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» — это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более, чем 8 млн книг, и позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что зарегистрироваться желающие могут через учетную запись на Госуслугах и получить электронный читательский билет в удобном для них виде.

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Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
06 мая 2024, 03:01

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Сто лет тому назад» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.
Фильм собрал в прокате 922,1 миллиона рублей. За выходные сумма сборов составила более 142,2 миллиона рублей.

На втором месте – премьерный фильм этой недели «Всемирный потоп», собравший 22,6 миллиона рублей. На третьей позиции оказалась музыкальная кинокартина «Летучий корабль», собравший 19,1 миллиона рублей.

«Сто лет тому назад» – российский фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко, снятый по одноименной повести Кира Булычева. Главных героев – Алису Селезневу и Колю Герасимова – воплотили на экран Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов – Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.

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Скончался актёр Хилл, исполнивший роль героического капитана в фильме «Титаник»
05 мая 2024, 18:32

Фото: istock / SergeyPankratov

Британский актер Бернард Хилл, известный ролью героического капитана Эдварда Смита в фильме «Титаник» и короля Теодена в трилогии «Властелин колец», скончался в возрасте 79 лет. Об этом 5 мая сообщает The Daily Mail.
Агент актера подтвердил эту печальную новость, отметив его замечательный вклад в мировое киноискусство. Причины смерти Хилла не уточняются. Актер проживал в британском графстве Саффолк. У него остались жена Марианна Хилл и сын Габриэль.

Бернард Хилл, родившийся в 1944 году в Манчестере, Великобритания, начал свою актерскую карьеру в 1970-х годах. Помимо своих выдающихся ролей в фильмах «Титаник» и «Властелин колец», он также запомнился зрителям по образу ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».

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Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко
05 мая 2024, 18:07

Фото: istock / tomertu

В возрасте 79 лет скончался известный российский режиссер, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко, сообщает Telegram-канал Музея Победы.
Александр Михайлович Горленко был одним из основоположников школы отечественной анимации.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — заявили в Telegram-канале.
Отмечается, что при участии Александра Михайловича были созданы такие известные мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Новые бременские» и многие другие.

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