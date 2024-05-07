На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Люберцах стартовал фестиваль «Студвесна Подмосковья». В этом году он объединил более 900 участников, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«В Подмосковье уже в 29-й раз проходит региональный этап масштабного творческого конкурса среди студентов. В прошлом году за звание самых талантливых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером», — отметила Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Четыре дня студенты из 28 вузов и ссузов всего региона представят 226 конкурсных работ. Их оценит жюри, в состав которого входят представители культуры, искусства, журналистики, молодёжных и образовательных организаций. Работы будут представлять в девяти номинациях от вокала и танцев до моделирования одежды.
Фото: пресс-служба МИСК МО
По итогам фестиваля сформируют две делегации для участия в федеральном этапе фестиваля. 30 студентов вузов поедут в Саратов, 20 представителей колледжей — в Ставрополь.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — это масштабный творческий конкурс. Ежегодно в нём участвуют более 1 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций всей страны. В 2024-м фестиваль пройдёт в рамках Года семьи.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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