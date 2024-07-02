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Воробьёв назвал главные мероприятия губернаторской программы «Лето в Подмосковье»

02 июля 2024, 16:28
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье развивают событийный туризм.
Музыкальные, литературные, театральные и гастрономические фестивали каждый год привлекают в регион всё больше участников и гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Впереди ещё два месяца лета и насыщенная программа разноплановых мероприятий. Уже завтра в «Новом Иерусалиме» в Истре стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Зрители услышат под открытым небом произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Дебюсси. Изюминкой, как и в прошлом году, станет выступление артистов Большого театра», – отметил глава региона.


Он напомнил, что в августе в Горках Ленинских в 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны – «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.

«А на гастрономическом фестивале на территории Истринской сыроварни лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников. Мы серьёзно готовимся к каждому мероприятию, чтобы в Подмосковье можно было с комфортом отдохнуть и получить приятные впечатления», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VII музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Он пройдёт на территории одного из крупнейших музеев страны с 3 по 7 июля. На этот раз на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр России.

20 и 21 июля под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоится такое культурное событие, как «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Желающие посетят места, связанные с жизнью великого русского писателя. Гвоздём театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Истринской сыроварне Олега Сироты со 2 по 4 августа гостей примет традиционный гастрономический фестиваль. На нём будут организованы ярмарка фермерских продуктов и товаров ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, развлекательная программа. Гастрофест соберёт сыроваров и ремесленников со всей России, а также десятки тысяч посетителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17-18 августа состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он соберёт лучших российских и зарубежных музыкантов. Это, в частности, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и прославленный Московский джазовый оркестр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В последний день лета в Сергиевом Посаде состоится завершающее выступление фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Он организован самым титулованным райдером России, уроженцем подмосковной Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне сложные трюки на мотоциклах и багги увидели 16 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

7 сентября состоится гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В ходе отборочного тура 78 тыс. человек могли посмотреть выступления лучших танцевальных коллективов Московской области в разных уголках Подмосковья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея – бывшем «Каретном сарае» – работает выставка «Маковские. Константин и Владимир». В экспозиции – более 80 работ из собраний музеев всей страны, а также частных коллекций.

4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова – «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор». Вниманию посетителей – 28 скульптур из Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля работает выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В экспозицию вошли 110 работ самого Репина и его воспитанников – Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Звенигородском манеже открыта выставка «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено более 40 произведений Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

Подробно с программой мероприятий программы «Лето в Подмосковье» можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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#культура
#искусство
#туризм
#андрей воробьёв
Продюсер Пригожин объяснил, почему приезд Канье Уэста — положительный сигнал
02 июля 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение о том, что приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву носит позитивный характер, поскольку это может открыть Россию и для других ярких западных исполнителей.
«Пропаганда в США пугает всех ужасной Россией. А Канье Уэст, у которого аудитория больше, чем у CNN, сможет показать все прелести нашей страны и весь уровень культуры. Его жест может стать заразительным, и другие звезды одумаются и снова начнут прилетать в нашу страну с гастролями и с частными визитами», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Пригожин.

А 30 июня в Кузбассе прошёл четвертый Международный шахтерский Сабантуй. Мероприятие состоялось в Прокопьевске, а именно – в Зенковском парке. Отмечается, что ежегодный праздник призван сохранить духовные ценности, национальные традиции, культуру и историю татарского, русского и других народов России.

«Этот древний национальный праздник символизирует обновлением, преемственность прошлого, настоящего и будущего. Он стал доброй традицией нашего региона, его отмечают люди разного возраста, национальностей и конфессий. Прокопьевск не случайно выбран столицей торжества. На предприятиях работают целые династии шахтёров. Пусть этот яркий праздник станет признаком нашего единства. С праздником!» – приводит «Сiбдепо» поздравление временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

До этого сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе Московской области в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».

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#звёзды
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В парке «Дулёвский» пройдёт традиционный фестиваль варенья
02 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Орехово-Зуевском городском округе в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Посетители смогут попробовать несколько десятков видов этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль пройдёт в парке культуры и отдыха «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе 6 июля. Открытием фестиваля станут парад бабушек и дедушек под названием «Ягода-малинка», а также концертная программа. Гостям предложат более 30 видов варенья - из роз, кабачков, тыквы, огурцов и еловых шишек. Желающих научат изготовлению варенья. Они также смогут поучаствовать в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля», − говорится в сообщении.
Кроме того, на празднике организуют «вернисаж варенья», выставку изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы.

Как отметили в министерстве, фестиваль проходит в Подмосковье с 2016 года и собирает несколько тысяч посетителей.

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#московская область
#подмосковье
#минкульттуризма мо
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Умер актер из «Убойной силы» и «Тайн следствия» народный артист Владимир Матвеев
02 июля 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил исполнитель роли в «Тайнах следствия».
«Владимир Михайлович скончался сегодня», — прокомментировали там.

Владимир Матвеев родился в 1952 году в Сладково Тюменской области. Закончил ЛГИТМиК (сегодня российский Государственный институт сценических искусств) в 1974 году, учился на курсе Игоря Владимирова.

В период с 1986 по 1989 годы играл на сцене «Молодого театра» Ленконцерта. Потом вернулся в родной театр Ленсовета. Участвовал в театральных постановках «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» и других.

Также известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других кинолентах.

Получил премию «Золотой софит» в 2001 году.

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В Оптиной пустыни проведут Дни Достоевского
02 июля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба проекта

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2024» проведут с 12 по 14 июля в Калужской области, гостей ждёт насыщенная интеллектуальная и культурная программа, кроме того, в рамках проекта впервые будет работать международный студенческий лагерь, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» запланированы дискуссии на темы сохранения культуры и традиций, а также театральные постановки, концерты, тематические кинопоказы и выступления чтецов», — говорится в сообщении.
В числе выступающих на сцену поднимутся Дмитрий Певцов и Родион Газманов, Валерия Ланская, Альбина Шагимуратова и Татьяна Куртукова. Своё искусство гостям проекта продемонстрирует и хореографический ансамбль «Берёзка».

Участниками международного студенческого лагеря проекта станут молодые люди из 12 стран, включая Грецию, Перу, Китай, Сербию и Гвинею.

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#проект
#культура
#калужская область
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В Москве 13-14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest
02 июля 2024, 11:56

Фото: istock/artiemedvedev

VK Fest 2024 — грандиозное событие, которое состоится в Москве этим летом с 13 по 14 июля.
Ежегодный VK Fest продолжает набирать обороты, а в «Лужниках» состоится его грандиозное завершение. В фестивале примут участие более 100 влиятельных людей. Гостей ждут выступления любимых музыкантов, блогеров и комиков.

Можно будет взять автографы у звёзд и поучаствовать вместе с ними в спортивных челленджах. Настоящие фанаты получат уникальный шанс разделить сцену со своими кумирами.

На VK Fest в Москве выступят Баста, NILETTO, Тимати, Мари Краймбрери, OG Buda MAYOT, МОТ, Ева Польна, Элджей, CREAM SODA, «Три дня дождя» и многие другие.

На протяжении всего мероприятия будет работать Школа инфлюенсеров. Здесь каждый сможет на практике освоить основы создания контента под руководством звёздных авторитетов, которые поделятся секретами успешного создания увлекательных и запоминающихся материалов. Как и в прошлом году, для участников организуют лектории, творческие мастерские, фуд-корты и фотозоны.

Стоит отметить, что в Москве будет вестись трансляция VK Fest с синхронным переводом на русский жестовый язык.

Ежегодно мероприятие привлекает огромное количество людей. В 2023 году фестиваль посетили более 200 тысяч человек.

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#фестиваль
#москва
#лето
#музыка
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«Слово пацана», Мэрилин Монро и Киркоров в костюме тигра: Как прошла кинопремия «Ника»
Сериал «Слово пацана» получил спецприз кинопремии «Ника»
02 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/undefined undefined

1 июля в московском театре «Маска» состоялась национальная кинопремия «Ника». Мероприятие прошло впервые за минувшие два года и собрало на красной дорожке много ярких гостей и знаменитостей.
О победителях «Ники» и образах звёзд на красной дорожке расскажет редакция «Радио 1».

Кто и за что получил кинопремию «Ника» в 2024 году


  • Спецприз премии — Жора Крыжовников («Слово пацана: Кровь на асфальте»);
  • Лучший неигровой фильм — Любовь Аркус («Балабанов. Колокольня. Реквием»);
  • Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;
  • Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);
  • Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);
  • Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);
  • Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);
  • Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);
  • Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);
  • Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»).
Также посмертными премиями были удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев.

Образы звёзд на красной дорожке «Ники»


В этом году на кинопремии, которую вручали сразу за 2022 и 2023 года, обошлось без громких скандалов. При этом посетившие мероприятие звёзды порадовали своих фанатов яркими и запоминающимися образами.

Так, актриса Юлия Пересильд надела белое платье, подкрутила светлые локоны и накрасила губы красной помадой — получился узнаваемый образ Мэрилин Монро. Не остался без внимания и главная звезда эпатажа — певец Филипп Киркоров. Он появился на кинопремии в бархатном костюме с золотыми элементами и напомнил фанатам тигра.

Впервые за долго время в свет вышли режиссёр Андрей Кончаловский с его супругой Юлией Высоцкой. Известная на всю Россию телеведущая и кулинар выбрала для премии элегантное чёрное платье, подчеркнув идеальную фигуру.

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В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»
02 июля 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» провели на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде, в рамках фестиваля состоялся конкурс картин художников-граффистов, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гран-при жюри отдало картине Ивана Пимкина «Андрей Болонский». Первое место заняла Анастасия Дагаева с картиной «17 Мгновений весны. Скоро Победа!». Второе место присудили Екатерине Моховой, написавшей «Портрет В. В. Тихонова. У войны нет других красок…». А третье место занял Алексей Вахрамеев «Майские звезды», — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля выступали различные музыкальные и танцевальные команды, проводились мастер-классы и беспроигрышная лотерея.

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#конкурс
#картины
#павловский посад
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В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»
01 июля 2024, 21:51

Фото: iStock/LARISA DUKA

Фестиваль «Купеческий вкус» провели на территории Серпуховского историко-художественного музея. В этом году мероприятие состоялось в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Фестивальная площадка была организована у Каретного сарая. Во время праздника гости могли погрузиться в атмосферу XIX века», — говорится в сообщении.
В программу фестиваля вошли различные игры, головоломки, мастер-классы и дегустация чая с фирменными пирогами. Фестиваль собрал сотни гостей — как жителей округа, так и туристов.

В администрации отметили, что историческое здание Каретного сарая было реконструировано в 2023 году, оно входит в состав Серпуховского историко-художественного музея.

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#фестиваль
#культура
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Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
01 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 13 тысяч зрителей посетили мероприятия Х Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проводился в Клину в июне, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Фестиваль длился десять дней и завершился 30 июня. На фестивальных площадках выступили пианист Денис Мацуев, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк, немецкая оперная певицы Симона Кермес, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и многие другие», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваль Юрий Башмет провёл мастер-класс для одарённых учеников подмосковных школ искусств, кроме того, работала школа молодых журналистов, освещающих события в сфере культуры.

Фестивальная программа завершилась выступлением Пелагеи.

Международный фестиваль Чайковского в Клину проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#лето в подмосковье
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#минкульттуризма мо
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