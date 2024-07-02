Воробьёв назвал главные мероприятия губернаторской программы «Лето в Подмосковье»

В Подмосковье развивают событийный туризм.
Музыкальные, литературные, театральные и гастрономические фестивали каждый год привлекают в регион всё больше участников и гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что в августе в Горках Ленинских в 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны – «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.
VII музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Он пройдёт на территории одного из крупнейших музеев страны с 3 по 7 июля. На этот раз на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр России.
20 и 21 июля под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоится такое культурное событие, как «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Желающие посетят места, связанные с жизнью великого русского писателя. Гвоздём театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Истринской сыроварне Олега Сироты со 2 по 4 августа гостей примет традиционный гастрономический фестиваль. На нём будут организованы ярмарка фермерских продуктов и товаров ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, развлекательная программа. Гастрофест соберёт сыроваров и ремесленников со всей России, а также десятки тысяч посетителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17-18 августа состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он соберёт лучших российских и зарубежных музыкантов. Это, в частности, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и прославленный Московский джазовый оркестр.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В последний день лета в Сергиевом Посаде состоится завершающее выступление фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Он организован самым титулованным райдером России, уроженцем подмосковной Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне сложные трюки на мотоциклах и багги увидели 16 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
7 сентября состоится гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В ходе отборочного тура 78 тыс. человек могли посмотреть выступления лучших танцевальных коллективов Московской области в разных уголках Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея – бывшем «Каретном сарае» – работает выставка «Маковские. Константин и Владимир». В экспозиции – более 80 работ из собраний музеев всей страны, а также частных коллекций.
4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова – «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор». Вниманию посетителей – 28 скульптур из Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля работает выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В экспозицию вошли 110 работ самого Репина и его воспитанников – Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Звенигородском манеже открыта выставка «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено более 40 произведений Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.
Подробно с программой мероприятий программы «Лето в Подмосковье» можно познакомиться на туристическом портале Московской области.
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«Впереди ещё два месяца лета и насыщенная программа разноплановых мероприятий. Уже завтра в «Новом Иерусалиме» в Истре стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Зрители услышат под открытым небом произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Дебюсси. Изюминкой, как и в прошлом году, станет выступление артистов Большого театра», – отметил глава региона.
Он напомнил, что в августе в Горках Ленинских в 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны – «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.
«А на гастрономическом фестивале на территории Истринской сыроварни лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников. Мы серьёзно готовимся к каждому мероприятию, чтобы в Подмосковье можно было с комфортом отдохнуть и получить приятные впечатления», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
VII музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Он пройдёт на территории одного из крупнейших музеев страны с 3 по 7 июля. На этот раз на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр России.
20 и 21 июля под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоится такое культурное событие, как «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Желающие посетят места, связанные с жизнью великого русского писателя. Гвоздём театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Истринской сыроварне Олега Сироты со 2 по 4 августа гостей примет традиционный гастрономический фестиваль. На нём будут организованы ярмарка фермерских продуктов и товаров ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, развлекательная программа. Гастрофест соберёт сыроваров и ремесленников со всей России, а также десятки тысяч посетителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17-18 августа состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он соберёт лучших российских и зарубежных музыкантов. Это, в частности, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и прославленный Московский джазовый оркестр.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В последний день лета в Сергиевом Посаде состоится завершающее выступление фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Он организован самым титулованным райдером России, уроженцем подмосковной Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне сложные трюки на мотоциклах и багги увидели 16 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
7 сентября состоится гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В ходе отборочного тура 78 тыс. человек могли посмотреть выступления лучших танцевальных коллективов Московской области в разных уголках Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея – бывшем «Каретном сарае» – работает выставка «Маковские. Константин и Владимир». В экспозиции – более 80 работ из собраний музеев всей страны, а также частных коллекций.
4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова – «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор». Вниманию посетителей – 28 скульптур из Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля работает выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В экспозицию вошли 110 работ самого Репина и его воспитанников – Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Звенигородском манеже открыта выставка «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено более 40 произведений Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.
Подробно с программой мероприятий программы «Лето в Подмосковье» можно познакомиться на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская