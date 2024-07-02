В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» провели на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде, в рамках фестиваля состоялся конкурс картин художников-граффистов, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гран-при жюри отдало картине Ивана Пимкина «Андрей Болонский». Первое место заняла Анастасия Дагаева с картиной «17 Мгновений весны. Скоро Победа!». Второе место присудили Екатерине Моховой, написавшей «Портрет В. В. Тихонова. У войны нет других красок…». А третье место занял Алексей Вахрамеев «Майские звезды», — говорится в сообщении.Для гостей фестиваля выступали различные музыкальные и танцевальные команды, проводились мастер-классы и беспроигрышная лотерея.
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