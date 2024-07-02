В Оптиной пустыни проведут Дни Достоевского

Фото: пресс-служба проекта
Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2024» проведут с 12 по 14 июля в Калужской области, гостей ждёт насыщенная интеллектуальная и культурная программа, кроме того, в рамках проекта впервые будет работать международный студенческий лагерь, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» запланированы дискуссии на темы сохранения культуры и традиций, а также театральные постановки, концерты, тематические кинопоказы и выступления чтецов», — говорится в сообщении.В числе выступающих на сцену поднимутся Дмитрий Певцов и Родион Газманов, Валерия Ланская, Альбина Шагимуратова и Татьяна Куртукова. Своё искусство гостям проекта продемонстрирует и хореографический ансамбль «Берёзка».
Участниками международного студенческого лагеря проекта станут молодые люди из 12 стран, включая Грецию, Перу, Китай, Сербию и Гвинею.
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