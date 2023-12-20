Юбилей Московского Губернского театра отметят праздничным «Открытым театром»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
С самого утра гости смогут попасть в закулисье театра и увидеть театр глазами творческих работников и пройти теми маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты и режиссеры. Также дляч всех желающих будет организована экскурсия по театру, где они смогут побродить по зрительскому фойе, выпить кофе и сделать памятные фото в арт-локациях с персонажами спектаклей.
«<…> Губернский театр — это сочетание современности и классики, театр, который говорит на вечные темы, о том, что волнует всех. В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих. Надо только успеть зарегистрироваться, вся программа скоро появится на сайте театра. А к вечернему торжеству мы готовим сюрприз, который покажем на большой сцене»,–отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков.
Кроме этого, в день празднования будут проходить различные мастер-классы и тренинги, встреча с Губернаторским оркестром, игры с актерами в настольный теннис, слова, домино, а также гости смогут услышать театральные байки и анекдоты.
Стоит отметить, что попасть на мероприятие «Открытый театр» можно будет только по предварительной регистрации.
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