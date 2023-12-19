На ВДНХ открылась «Новогодняя почта»

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«Пока мы привезли в Москву 20 тыс. открыток, но понимаем, что этого недостаточно – в прошлом году через «Новогоднюю почту» «Петербургского дневника», которая работала на Дворцовой площади, было отправлено более 45 тыс. открыток, а ведь закрывалась она до Нового года. В общем, при необходимости мы можем еще привезти открытки, чтобы у всех была возможность поздравить родных и близких таким способом», – прокомментировал генеральный директор «Петроцентра», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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