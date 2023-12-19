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На ВДНХ открылась «Новогодняя почта»

19 декабря 2023, 18:12
Фото: istockphoto.com/User10095428_393

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ открылась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника».
Отмечается, что по «Почте» любой желающий сможет отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.

«Пока мы привезли в Москву 20 тыс. открыток, но понимаем, что этого недостаточно – в прошлом году через «Новогоднюю почту» «Петербургского дневника», которая работала на Дворцовой площади, было отправлено более 45 тыс. открыток, а ведь закрывалась она до Нового года. В общем, при необходимости мы можем еще привезти открытки, чтобы у всех была возможность поздравить родных и близких таким способом», – прокомментировал генеральный директор «Петроцентра», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.


«Новогодняя почта» открылась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге уже в третий раз.

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#новый год
#санкт-петербург
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Электромобиль из музея «Горки Ленинские» стал памятником науки и техники России
19 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Экспонат музея-заповедника «Горки Ленинские» стал памятником науки и техники России. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Электромобиль на аккумуляторах, которым пользовалась семья Владимира Ильича Ленина, прошел процедуру оценки Экспертного совета Политехнического музея. По её итогам ему был присвоен статус «Памятник науки и техники России».

«Это признание не только нашего экспоната, но и многолетней профессиональной работы сотрудников музея-заповедника по сохранению предмета. <…> Наш электромобиль находится в отличном техническом состоянии, значительно лучшем, чем аналогичный в Лондоне, где такая техника производилась сто лет назад»,— отметил заместитель директора музея-заповедника «Горки Ленинские» по общим вопросам Михаил Колков.

Стоит отметить, электромобиль это - самоходное кресло на резиновом ходу, которое имеет два задних колесами большего диаметра и передние меньшего диаметра с малой колеей.

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится спектакль от звезд театра «Русский балет» с юными танцорами
19 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В спектакле «Щелкунчик» вместе со звездами театра «Русский балет» выступят юные танцоры. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль состоится 24 декабря на базе Московского Губернского театра. Его покажет Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в постановке художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.


«В спектаклях «Русского балета» традиционно принимают участие юные танцоры. Вот и на сей раз принять участие в «Щелкунчике» — удивительной, таинственной, доброй рождественской сказке, приглашены 18 учащихся и студентов Красногорского хореографического училища — филиала Московского Губернского колледжа искусств», отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что у детей появилась возможность выступить на сцене с лауреатом международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженным артистом России Дмитрием Проценко, заслуженным артистом Московской области Мстиславом Арефьевым и солисткой театра «Русский балет» Екатериной Лосевой.

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В музее-заповеднике «Мелихово» пройдут новогодние программы для детей
19 декабря 2023, 12:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» стартуют новогодние программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В «Усадьбе Лопасня-Зачатьевское» с 22 по 24 декабря пройдет новогодняя программа «Ёлка в дворянской усадьбе» для детей.

«Вместе с героями сказок ребята поиграют в игры XIX века, изготовят новогодние игрушки, увидят сказку из «волшебного фонаря», встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. А главным подарком станет новый спектакль Мелиховского театра по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, с 26 по 29 декабря и с 3 по 6 января проведут программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», где взрослые и дети смогут стать «творцами» новогоднего чуда.

Стоит отметить, что полную программу, время и расписание все желающие смогут найти на официальном сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

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В России станет меньше спекулянтов от театра и кино
РГ: В России создадут сервис «ГОСБилет» для борьбы со спекулянтами
18 декабря 2023, 23:52

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В России будет создан электронный сервис «ГОСБилет» — агрегатор всех билетов на культурные мероприятия, создание которого «избавит зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Возврат билетов будет происходить в электронном виде, а информация об изменении состояния билета — обновляться в реальном времени. К 2030 году в сервис будет загружаться 306 млн записей в год.

За реализацию отвечают Минкульт, Минэкономики, Минцифры, профильные региональные госорганы, АНО «Цифровая экономика» и другие. Всего правительство разработает и внедрит шесть проектов по цифровой трансформации в области культуры.

Ещё один проект — «Единый читательский билет» — позволит свободно посещать все библиотеки и пользоваться их сервисами онлайн и офлайн. Для этих целей власти намерены создать единый реестр изданий и единый реестр читателей. Ожидается, что количество посетителей библиотек, которые перейдут на использование единого читательского билета, к 2030 году составит 60%. А инициативы «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники» предполагают направление адресных предложений любителям искусства и получение обратной связи.

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#цифровизация
#культура
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Автор «Слова пацана» анонсировал новую книгу о женских бандах
18 декабря 2023, 21:35

Фото: iStock/morgan23

Писатель Роберт Гараев, по книге которого сняли популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», анонсировал новое произведение о женских бандах. Об этом он рассказал во время встречи с читателями в парке Горького.
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 – 2010-х» рассказал, что уже работает над новой книгой, в которой будет идти речь о так называемых «бабских конторах» – криминальных группировках, в которых состояли женщины.

Гараев отметил, что очень долго держал в голове идею этой книги, но никак не решался приступить к написанию, поскольку женщины не любят раскрывать своё криминальное прошлое. Однако успех сериала, по его словам, позволил женщинам охотнее говорить об этом, поэтому он начал работу над книгой.

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#женщины
#криминал
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Более 240 работ будут представлены на выставке «Формула Руси 17/20»
18 декабря 2023, 15:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций представят на выставке «Формула Руси 17/20». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» 27 декабря.

В рамках экспозиции «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» посетители смогут увидеть памятники искусства XVII века, сопоставляемые с произведениями XX века.

«Для «Нового Иерусалима» это первый подобный опыт, когда временная выставка вступает в диалог с собственной коллекцией музея. <…>Замысел в том, чтобы, проходя залы постоянной экспозиции, посетитель погружался в эпоху, напитывался искусством того периода, и затем, переходя уже к основному пространству выставки — как к кульминации — смог иначе, осмысленно посмотреть на работы художников Серебряного века и их «погружения» в XVII век, ставший мощным источником вдохновения»,— поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Стоит отметить, что к открытию выставки будет подготовлен выпуск каталога и лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы для всех желающих.

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#новый иерусалим
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#выставки
#подмосковье
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В Подмосковье откроется выставка, посвященная осаде Троице-Сергиева монастыря
18 декабря 2023, 12:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиевом Посаде открывается выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу с 21 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

Экспозиции было созданы по по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Ими обнаружены тысячи находок, наиболее яркие из которых и представлены в зале музея.

Гости и жители Московской области смогут посмотреть на подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени.Посетители смогут увидеть наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия.

Кроме этого, на местах разрушенных землянок археологами были найдены железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви,и даже  кочедыки, ножи, топоры и тиглы. Также 

Стоит отметить, что пна выставке представят и особые экспонаты, которые помогут раскрыть подробности быта и свидетельствующим о тяжелом испытании защитников монастыря. К таким относиться кирпичная печь из землянки.

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#сергиев посад
#история
#ран
#археология
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Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры
AFP: Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции
17 декабря 2023, 02:57

Фото: iStock/SimonLukas

Актер Жерар Депардье решил передать свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.
Данное заявление было сделано после утверждений самого министра культуры, связанных с обвинениями Депардье в неподобающем поведении и домогательствах по отношению к женщинам, сообщает AFP.

Адвокаты Депардье пояснили, что он принял такое решение в ответ на заявления министра. Также они выразили опасения, что эти обвинения могут поставить под угрозу презумпцию невиновности.

Защитники актера выразили недовольство по поводу явной дискредитации его личности, призывая ответственных лиц, включая Риму Абдул-Малак, прекратить такую практику.

Орден Почетного легиона является одной из высших национальных наград Франции, врученной Депардье в 1996 году бывшим президентом Жаком Шираком.

Недавно вышел документальный фильм под названием «Депардье: Падение огра», в котором звучали утверждения о домогательствах актера во время его поездки в Северную Корею в 2018 году.

Издание The Guardian сообщило о реакции представителей французской кино- и телеиндустрии, которые заявили о своем отказе работать с актером в будущем.

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Оксана Гладышева из Подмосковья стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства
15 декабря 2023, 20:11

Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ЦФО.

Оксана Гладышева из Московской области стала лауреатом Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента России в ЦФО.
Гладышева – общественный деятель и приёмный родитель. У неё 13 детей. Жительница Подмосковья отмечена за реализацию творческо-поэтического проекта «Устами наших сердец».
 
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Попечительского совета и конкурсной комиссии премии, лауреаты и участники, отмеченные благодарственными письмами, представители регионов ЦФО и творческие коллективы.

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