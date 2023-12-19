В Подмосковье состоится спектакль от звезд театра «Русский балет» с юными танцорами

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Спектакль состоится 24 декабря на базе Московского Губернского театра. Его покажет Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в постановке художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.
«В спектаклях «Русского балета» традиционно принимают участие юные танцоры. Вот и на сей раз принять участие в «Щелкунчике» — удивительной, таинственной, доброй рождественской сказке, приглашены 18 учащихся и студентов Красногорского хореографического училища — филиала Московского Губернского колледжа искусств», отметили в ведомстве.
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