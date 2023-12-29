«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

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Программа «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном возвращается на Первый канал. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что новый выпуск программы будет показан на телеканале 20 января в 23:00 мск. В эфире ток-шоу будет обсуждаться новый фильм, название которого на данный момент не разглашается.
Ведущий программы Александр Гордон рассказал, что зрителей ждут прежние «живые споры, ирония и любовь к кино». Напомним, шоу выходи на экраны с 2005 года с перерывами. Последние выпуски были транслированы в ноябре 2021 года.
Ранее стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Ведущими праздничной программы станут Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова и другие звезды.
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Ведущий программы Александр Гордон рассказал, что зрителей ждут прежние «живые споры, ирония и любовь к кино». Напомним, шоу выходи на экраны с 2005 года с перерывами. Последние выпуски были транслированы в ноябре 2021 года.
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Екатерина Коршунова