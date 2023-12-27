Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.
«История создания и развития Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину абсолютно уникальна. Само место, где он проходит, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале, – всё вместе и создает уникальность этого проекта. С самого первого года правительство Московской области, губернатор Подмосковья, Министерство культуры и туризма области, город Клин, проявляют огромную заинтересованность и искреннее желание, чтобы проект развивался», – отметил Башмет.Музыкальный фестиваль проходит в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину с 2015 года, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора. В программе представлены концерты звёзд классической музыки, выступления известных театральных актеров и спецпроекты, премьеры, музыкальные эксперименты.
Каждый год на фестивале собираются гости со всей страны. В этом году мероприятие посетили более 8 тыс человек. Также этим летом в Усадьбе Демьяново в Клину состоялся гала-концерт «Ночь Чайковского».
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