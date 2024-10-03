Зарайская коврижка стала региональным брендом Подмосковья

Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
В Московской области появился новый региональный бренд «Коврижка Зарайская». Его зарегистрировал Роспатент, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Коврижка как традиционное русское лакомство известна с IX века. Медовая коврижка со специями обрела популярность в XIX веке в купеческом Зарайске, который в то время был крупным торговым и ремесленным городом.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
Первое упоминание о зарайской коврижке нашли в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 50-х годах ХIХ века.
Зарайская коврижка вскоре стала популярной среди жителей и гостей города и получила статус гастрономического сувенира, по которому стали узнавать Зарайск. Летом 2021-го в историческом центре города открылся цех по производству коврижки и первая «Коврижечная». За первые три года работы было произведено около трёх тонн коврижек.
«Зарайская коврижка» уже успела завоевать множество титулов и наград. Она стала участником конкурса-фестиваля «Вкусы России», лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Мастер-класс «Зарайский замес» по приготовлению коврижки за год посетили более 5,5 тыс. человек.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
В подмосковном Минкульте отметили, что лакомство с историей станет ещё одним фактором, повышающим туристическую привлекательность Подмосковья. Новый гастрономический бренд видит свою миссию в возрождении кулинарных традиций России. Производство планируется расширять за счёт открытия в регионе новых точек реализации зарайской коврижки.
Помимо подмосковного лакомства, статус регионального бренда получили гороховецкий пряник из Владимирской области, ленинградские пышки из Санкт-Петербурга и холмовская земляника из Крыма.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
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«В городе насчитывали более 500 купцов и около 140 лавок. Он славился большими ярмарками, куда свозились товары со всего света. Из местных товаров самыми ценными были мука и мёд. В итоге местные продукты и привезённые из разных стран специи объединились в таком лакомстве, как коврижка», – рассказали в ведомстве.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
Первое упоминание о зарайской коврижке нашли в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 50-х годах ХIХ века.
«В 2018 года местные производители решили возобновить выпуск коврижки как традиционной приходской выпечки собора Иоанна Предтечи в Зарайском кремле. Там обнаружили старинные рецепты. Помимо этого, в архивах отыскали брошюру «Калькуляция себестоимости коврижки» Зарайского хлебокомбината 1944 года, подтверждающую, что традиция подобной выпечки сохранялась и в советское время. Для изготовления коврижки берется мука только местного производства», – отметили в пресс-службе.Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
Зарайская коврижка вскоре стала популярной среди жителей и гостей города и получила статус гастрономического сувенира, по которому стали узнавать Зарайск. Летом 2021-го в историческом центре города открылся цех по производству коврижки и первая «Коврижечная». За первые три года работы было произведено около трёх тонн коврижек.
«Зарайская коврижка» уже успела завоевать множество титулов и наград. Она стала участником конкурса-фестиваля «Вкусы России», лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Мастер-класс «Зарайский замес» по приготовлению коврижки за год посетили более 5,5 тыс. человек.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
В подмосковном Минкульте отметили, что лакомство с историей станет ещё одним фактором, повышающим туристическую привлекательность Подмосковья. Новый гастрономический бренд видит свою миссию в возрождении кулинарных традиций России. Производство планируется расширять за счёт открытия в регионе новых точек реализации зарайской коврижки.
Помимо подмосковного лакомства, статус регионального бренда получили гороховецкий пряник из Владимирской области, ленинградские пышки из Санкт-Петербурга и холмовская земляника из Крыма.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»
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Лора Луганская