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Зарайская коврижка стала региональным брендом Подмосковья

03 октября 2024, 15:40
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Оригинал
В Московской области появился новый региональный бренд «Коврижка Зарайская». Его зарегистрировал Роспатент, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Коврижка как традиционное русское лакомство известна с IX века. Медовая коврижка со специями обрела популярность в XIX веке в купеческом Зарайске, который в то время был крупным торговым и ремесленным городом.
«В городе насчитывали более 500 купцов и около 140 лавок. Он славился большими ярмарками, куда свозились товары со всего света. Из местных товаров самыми ценными были мука и мёд. В итоге местные продукты и привезённые из разных стран специи объединились в таком лакомстве, как коврижка», – рассказали в ведомстве.


Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Первое упоминание о зарайской коврижке нашли в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 50-х годах ХIХ века.
«В 2018 года местные производители решили возобновить выпуск коврижки как традиционной приходской выпечки собора Иоанна Предтечи в Зарайском кремле. Там обнаружили старинные рецепты. Помимо этого, в архивах отыскали брошюру «Калькуляция себестоимости коврижки» Зарайского хлебокомбината 1944 года, подтверждающую, что традиция подобной выпечки сохранялась и в советское время. Для изготовления коврижки берется мука только местного производства», – отметили в пресс-службе.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

Зарайская коврижка вскоре стала популярной среди жителей и гостей города и получила статус гастрономического сувенира, по которому стали узнавать Зарайск. Летом 2021-го в историческом центре города открылся цех по производству коврижки и первая «Коврижечная». За первые три года работы было произведено около трёх тонн коврижек.

«Зарайская коврижка» уже успела завоевать множество титулов и наград. Она стала участником конкурса-фестиваля «Вкусы России», лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Мастер-класс «Зарайский замес» по приготовлению коврижки за год посетили более 5,5 тыс. человек.
Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

В подмосковном Минкульте отметили, что лакомство с историей станет ещё одним фактором, повышающим туристическую привлекательность Подмосковья. Новый гастрономический бренд видит свою миссию в возрождении кулинарных традиций России. Производство планируется расширять за счёт открытия в регионе новых точек реализации зарайской коврижки.

Помимо подмосковного лакомства, статус регионального бренда получили гороховецкий пряник из Владимирской области, ленинградские пышки из Санкт-Петербурга и холмовская земляника из Крыма.

Фото: бренд «Коврижка Зарайская»

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«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России

«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках
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#московская область
«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово
02 октября 2024, 18:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги» или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные торговцы.
6 октября на территории Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа пройдет ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертную программу, детские игры, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», ярмарку, полевую кухню и многое другое.

Священник, настоятель Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа, организатор фестиваля «Покровская ярмарка», отец Андрей Булгаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ярмарка в селе Карпова всегда была исторической традицией.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Я возрождаю старые традиции, которые, к сожалению, были забыты с связи с разной общественно-политической жизнью. До революции в селе Карпово проводилась ежегодна ярмарка. Это сейчас мы думаем, что палатки поставили и все. Часто обычный рынок ярмаркой называют. Но в то время ярмарка имела более емкое значение, наверное, ее можно сравнить с современным экономическим форумом каким-нибудь. И по всей нашей родине были такие ярмарки, самой крупной считала Нижегородская — там выступал Федор Шаляпин», — поделился священник.

Он добавил, что в Карпове храм и село расположены на Егорьевском шоссе, которое была важным торговым путем. Традиция проведения ярмарок возрождается и собирает вокруг себя много гостей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы стараемся привлечь представителей различных промыслов: гжель, гончарные и деревянные продукции. Для меня не в торговле дело. Это миссионерская площадка. Ярмарка Покровская, она приурочена к нашему празднику. А если говорить в целом, то получается всеобщий праздник. Люди радуются, общаются, вспоминают, как люди общались в то время — 100 лет назад и больше. На главной площадке — сцене — будет идти праздничная программа.Там будут выступать артисты и коллективы из разных уголков Подмосковья», — рассказал настоятель храма.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, все в жизни начинается с любви к отечеству и ближнему, а это и есть дорога к богу. Праздник как раз воспитывает в людях любовь.

На разных площадках профессионалы будут рассказывать о различных забавах, играх, которые были на Руси.

Фото: Раменский медиацентр

Говоря про погоду во время праздника, священник вспомнил, как однажды во время праздника пошел снег, однако в этот раз прогнозы утешительны: тепло и солнечно.
«Жители сами требуют проводить ярмарку, с каждым разом все больше и больше людей участвуют», — поделился отец Андрей Булгаков.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России
02 октября 2024, 14:17

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Ароматы юга». На ней представлены картины заслуженных художников России Сергея и Максима Сидоренко, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке представлено более 30 картин, написанных в разных регионах юга России за многие годы. Это результат многолетнего творчества художников, вдохновлённых красотой и разнообразием природы юга России.

Посетители смогут не только увидеть великолепные пейзажи, но и прочувствовать их атмосферу благодаря художественной интерпретации.

Выставка продлится до 8 декабря 2024 года. Более подробная информация доступна на официальном туристическом сайте Московской области.

Дмитровский кремль — это частично сохранившаяся древнерусская крепость XII века, бывшая резиденция удельных князей Дмитрова. Сегодня кремлёвские здания являются объектами культурного наследия России. На территории кремля расположен музей-заповедник «Дмитровский кремль», обладающий богатой коллекцией предметов, собираемой более 100 лет.

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#природа
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«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках
01 октября 2024, 18:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Осенние праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая, пройдут в парках Подмосковья 5 октября. Гостей ждут концерты, спортивные турниры, творческие мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов и многое другое.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в парках Московской области будут проходить массовые забеги «Наперегонки с осенью», творческие мастер-классы, концертные программы, ярмарки и завершение летнего проекта «Общественный огород».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Глеб Осипов подробно рассказал о том, какие программы ждут жителей и гостей Подмосковья 5 октября.

  • В Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского городского округа состоится массовый забег, «Осенняя мастерская» по созданию зонтиков из цветной бумаги, модный показ и концерт.
  • В парке «Елочки» городского округа Домодедово пройдет мастер-класс с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке», выставка овощей и фруктов, конкурс зонтиков.
  • Парк «Ривьера» городского округа Можайский подготовил выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по изобразительному искусству и нитяной графике, а также подведение итогов проекта «Общественный огород» и массовый забег в дождевиках.
  • В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе на «Стильном завтраке» посетители узнают все о модных трендах в одежде от стилиста Ольги Богач, создадут осенний сувенир. Всех желающих приглашают на тематическую фотосессию «Радости урожая».
  • Зарайский Центральный парк приглашает всех на фотосессию, танцевальный флешмоб и забег. Награждать победителей сертификатами будут именитые спортсмены. Потом все желающие смогут посетить зону аквагрима, а юных посетителей ждет анимационную программа и показ фильма «Сказка о золотом петушке».
  • В Талдомском парке пройдет забег в дождевиках, игровая программа для детей, далее можно будет посетить концертную программу или отправиться на семейную фотосессию.
  • В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдет квест и фотосушка «История педагогики Руси и современной России», а завершится день осенней дискотекой.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также, по словам начальника отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк», в парках посетителей ждет горячий чай с баранками.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Хочется отметить, что на территории Подмосковья самые разнообразные парки, включая и приусадебные территории, которые осенью обладают особой атмосферой. И мы, конечно, кроме приближающихся мероприятий, приглашаем на осенние прогулки около усадеб, например в парках Кривякино или Фряново - там совершенно живописные виды. В парке Малевича можно посмотреть арт-объекты, которые в осенних красках обладают особым шармом», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах парков.

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#ярмарки
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В Ногинском музее установили новое современное мультимедийное оборудование
01 октября 2024, 17:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках национального проекта «Культура» в Ногинском музейно-выставочном центре было обновлено мультимедийное оборудование. Цель модернизации — улучшение экспозиционного пространства и повышение качества взаимодействия посетителей с культурным наследием региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Особенностью центра стал фильм об истории города Богородска-Ногинска, который демонстрируется в круглом зале экспозиции. Новое мультимедийное оборудование позволяет посетителям погрузиться в историю города благодаря рельефной композиции на стенах зала, создавая эффект «ожившей» стены, показывающей кинохронику и вызывающей сопереживание и сопричастность зрителей.

Особое внимание было уделено залу Первой мировой войны, где было дополнено оборудование и созданы документальные фильмы о 209-м пехотном Богородском полку и двух новых фильмах о русской армии и оружии. Важным обновлением стало приобретение интерактивного стола, предоставляющего информацию о жителях Ногинского района и Богородского округа, удостоенных звания «Почётный гражданин».

Кроме того, в залах музея были установлены интерактивные киоски.

В зале Великой Отечественной войны представлена информация о Великой Отечественной войне и подвигах земляков.

Национальный проект «Культура» позволил Ногинскому музейно-выставочному центру установить современное музейное оборудование и обновить информационный контент.

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Раменское присоединится всероссийскому флешмобу мам «Танцы объединяют»
01 октября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Х Всероссийский ежегодный флешмоб «Танцы объединяют» состоится в воскресенье, 6 октября, к нему присоединятся и жители Раменского городского округа, здесь организацию танцевального события взяли на себя многодетные мамы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Событие в Раменском проводят активные многодетные мамы Алёна Комар и Татьяна Щепеткова. Алёна взяла на себя все организационные вопросы, а Татьяна занимается хореографией. В их также команде фотографы и видеографы. Кроме того, каждая участница вкладывает во флешмоб частичку себя», — говорится в сообщении.
Флешмоб состоится в десять утра на Чернавских прудах. Прийти, чтобы посмотреть на танец и поддержать участниц, смогут все желающие. После флешмоба из видеороликов со всей России будет смонтирован клип.

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В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов

День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом

В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
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#флешмоб
#мама
#танцы
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В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов
01 октября 2024, 15:46

Фото: iStock / David Fernandez

Именитые мультипликаторы обучают анимации студентов Московского института культуры в Химках.
Об этом рассказал декан факультета медиакоммуникаций института Юрий Кот, сообщили в пресс-службе «Нестеренко центра».
По его словам, в вузе создана уникальная материальная база, которая позволяет не только учиться, но и создавать реальные проекты для широкой аудитории. «Когда я стал деканом, мы вместе с моим другом Сергеем Струсовским создали эту кафедру и наполнили её содержанием. Мы построили самый крутой в России учебный комплекс для аниматоров. У нас есть то, чего нет нигде. Это уникальные, специально разработанные станки для перекладки. Сергей Георгиевич перед тем, как прийти к нам, был продюсером «Союзмультфильма» и смог это реализовать», – рассказал Кот в интервью проекту Persona Grata.
По его словам, кафедра очень молодая – ей пошёл всего третий год. Однако уже созданы очень достойные работы.
«У нас ещё преподаёт известный и очень уважаемый мультипликатор Владимир Тарасов. Серёжа привлек очень многих специалистов, в том числе создателей культовых мультфильмов. Мы собрали лучших, – тех, кто и диснеевские мультики рисовал», – подчеркнул Кот.
Режиссёр добавил, что студенты института способны создавать новый, современный и качественный контент различного формата, в том числе об истории государственности в России.

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День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом
01 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Байкерский клуб Павловского Посада «Нулевой километр» отметил своё тринадцатилетние, на празднике выступили четыре рок-группы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что свои композиции сыграли коллективы «КС», «Авангард», «Каберон» и «Крик».

«Энергетика была на высоте! Мы сыграли свои лучшие треки и зарядили толпу драйвом, который точно останется в памяти надолго. Спасибо всем, кто был с нами в этот особенный день!» — сказали музыканты группы «Каберон».

«Нулевой километр» находится в самом в самом начале пешеходной зоны «Родина павлопосадского платка» в Павловском Посаде, это клубный дом местного отделения байкерской организации «Ночные волки». Байкеры регулярно принимают участие в мотопробегах и других крупных мероприятиях округа.

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#павловский посад
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В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
01 октября 2024, 14:55

Фото: iStock/martinkay78

BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды откроются в столице в первую неделю октября. Участников ждут показы дизайнеров из разных стран, деловые сессии, лекции и выставка, об этом сообщили пресс-службы мероприятий.
BRICS Fashion Summit откроется 3 октября. В рамках саммита состоится 13 сессий деловой программы, в которых примут участие главы модных ассоциаций, ритейл-компаний, представители ведущих вузов, дизайнеры и журналисты. Кроме того, в рамках саммита с 3 по 5 октября будет работать международная выставка «Наследие».

А 4 октября будет открыта Московская неделя моды. Свои коллекции на ней представят более 120 дизайнеров из России, Бразилии, Индонезии, Китая и других стран. Кроме того, в «Манеже» в рамках недели моды прочитают лекции, касающиеся прошлого, настоящего и будущего модной индустрии. Полная программа мероприятия размещена по ссылке.

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#москва
#мода
#мероприятия
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В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа
01 октября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Презентацию книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» провели в зале заседаний администрации округа, в издании собрана информацию более чем о 130 людях из прошлого и настоящего, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой читательской аудитории», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Он также отметил глубокий символизм того, что книга вышла перед 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, так как все люди, упомянутые на страницах издания, вносили и вносят свой вклад в российские победны свершения.

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#роман шамнэ
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