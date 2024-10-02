«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги» или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные торговцы.
6 октября на территории Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа пройдет ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовят концертную программу, детские игры, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», ярмарку, полевую кухню и многое другое.
Священник, настоятель Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа, организатор фестиваля «Покровская ярмарка», отец Андрей Булгаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ярмарка в селе Карпова всегда была исторической традицией.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Он добавил, что в Карпове храм и село расположены на Егорьевском шоссе, которое была важным торговым путем. Традиция проведения ярмарок возрождается и собирает вокруг себя много гостей.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, все в жизни начинается с любви к отечеству и ближнему, а это и есть дорога к богу. Праздник как раз воспитывает в людях любовь.
На разных площадках профессионалы будут рассказывать о различных забавах, играх, которые были на Руси.
Фото: Раменский медиацентр
Говоря про погоду во время праздника, священник вспомнил, как однажды во время праздника пошел снег, однако в этот раз прогнозы утешительны: тепло и солнечно.
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Для гостей подготовят концертную программу, детские игры, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», ярмарку, полевую кухню и многое другое.
Священник, настоятель Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа, организатор фестиваля «Покровская ярмарка», отец Андрей Булгаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ярмарка в селе Карпова всегда была исторической традицией.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Я возрождаю старые традиции, которые, к сожалению, были забыты с связи с разной общественно-политической жизнью. До революции в селе Карпово проводилась ежегодна ярмарка. Это сейчас мы думаем, что палатки поставили и все. Часто обычный рынок ярмаркой называют. Но в то время ярмарка имела более емкое значение, наверное, ее можно сравнить с современным экономическим форумом каким-нибудь. И по всей нашей родине были такие ярмарки, самой крупной считала Нижегородская — там выступал Федор Шаляпин», — поделился священник.
Он добавил, что в Карпове храм и село расположены на Егорьевском шоссе, которое была важным торговым путем. Традиция проведения ярмарок возрождается и собирает вокруг себя много гостей.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Мы стараемся привлечь представителей различных промыслов: гжель, гончарные и деревянные продукции. Для меня не в торговле дело. Это миссионерская площадка. Ярмарка Покровская, она приурочена к нашему празднику. А если говорить в целом, то получается всеобщий праздник. Люди радуются, общаются, вспоминают, как люди общались в то время — 100 лет назад и больше. На главной площадке — сцене — будет идти праздничная программа.Там будут выступать артисты и коллективы из разных уголков Подмосковья», — рассказал настоятель храма.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, все в жизни начинается с любви к отечеству и ближнему, а это и есть дорога к богу. Праздник как раз воспитывает в людях любовь.
На разных площадках профессионалы будут рассказывать о различных забавах, играх, которые были на Руси.
Фото: Раменский медиацентр
Говоря про погоду во время праздника, священник вспомнил, как однажды во время праздника пошел снег, однако в этот раз прогнозы утешительны: тепло и солнечно.
«Жители сами требуют проводить ярмарку, с каждым разом все больше и больше людей участвуют», — поделился отец Андрей Булгаков.
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Анастасия Бондарева