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«Стрельба из лука и арбалета»: Что будет на фестивале «Покровская ярмарка» в селе Карпово

02 октября 2024, 18:27
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги» или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык из немецкого в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные торговцы.
6 октября на территории Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа пройдет ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертную программу, детские игры, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора. Помимо этого, в рамках мероприятия организуют интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», ярмарку, полевую кухню и многое другое.



Священник, настоятель Покровского храма в селе Карпово Раменского городского округа, организатор фестиваля «Покровская ярмарка», отец Андрей Булгаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ярмарка в селе Карпова всегда была исторической традицией.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Я возрождаю старые традиции, которые, к сожалению, были забыты с связи с разной общественно-политической жизнью. До революции в селе Карпово проводилась ежегодна ярмарка. Это сейчас мы думаем, что палатки поставили и все. Часто обычный рынок ярмаркой называют. Но в то время ярмарка имела более емкое значение, наверное, ее можно сравнить с современным экономическим форумом каким-нибудь. И по всей нашей родине были такие ярмарки, самой крупной считала Нижегородская — там выступал Федор Шаляпин», — поделился священник.

Он добавил, что в Карпове храм и село расположены на Егорьевском шоссе, которое была важным торговым путем. Традиция проведения ярмарок возрождается и собирает вокруг себя много гостей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы стараемся привлечь представителей различных промыслов: гжель, гончарные и деревянные продукции. Для меня не в торговле дело. Это миссионерская площадка. Ярмарка Покровская, она приурочена к нашему празднику. А если говорить в целом, то получается всеобщий праздник. Люди радуются, общаются, вспоминают, как люди общались в то время — 100 лет назад и больше. На главной площадке — сцене — будет идти праздничная программа.Там будут выступать артисты и коллективы из разных уголков Подмосковья», — рассказал настоятель храма.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, все в жизни начинается с любви к отечеству и ближнему, а это и есть дорога к богу. Праздник как раз воспитывает в людях любовь.

На разных площадках профессионалы будут рассказывать о различных забавах, играх, которые были на Руси.

Фото: Раменский медиацентр

Говоря про погоду во время праздника, священник вспомнил, как однажды во время праздника пошел снег, однако в этот раз прогнозы утешительны: тепло и солнечно.
«Жители сами требуют проводить ярмарку, с каждым разом все больше и больше людей участвуют», — поделился отец Андрей Булгаков.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России
02 октября 2024, 14:17

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Ароматы юга». На ней представлены картины заслуженных художников России Сергея и Максима Сидоренко, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке представлено более 30 картин, написанных в разных регионах юга России за многие годы. Это результат многолетнего творчества художников, вдохновлённых красотой и разнообразием природы юга России.

Посетители смогут не только увидеть великолепные пейзажи, но и прочувствовать их атмосферу благодаря художественной интерпретации.

Выставка продлится до 8 декабря 2024 года. Более подробная информация доступна на официальном туристическом сайте Московской области.

Дмитровский кремль — это частично сохранившаяся древнерусская крепость XII века, бывшая резиденция удельных князей Дмитрова. Сегодня кремлёвские здания являются объектами культурного наследия России. На территории кремля расположен музей-заповедник «Дмитровский кремль», обладающий богатой коллекцией предметов, собираемой более 100 лет.

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«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках
01 октября 2024, 18:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Осенние праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая, пройдут в парках Подмосковья 5 октября. Гостей ждут концерты, спортивные турниры, творческие мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов и многое другое.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в парках Московской области будут проходить массовые забеги «Наперегонки с осенью», творческие мастер-классы, концертные программы, ярмарки и завершение летнего проекта «Общественный огород».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Глеб Осипов подробно рассказал о том, какие программы ждут жителей и гостей Подмосковья 5 октября.

  • В Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского городского округа состоится массовый забег, «Осенняя мастерская» по созданию зонтиков из цветной бумаги, модный показ и концерт.
  • В парке «Елочки» городского округа Домодедово пройдет мастер-класс с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке», выставка овощей и фруктов, конкурс зонтиков.
  • Парк «Ривьера» городского округа Можайский подготовил выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по изобразительному искусству и нитяной графике, а также подведение итогов проекта «Общественный огород» и массовый забег в дождевиках.
  • В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе на «Стильном завтраке» посетители узнают все о модных трендах в одежде от стилиста Ольги Богач, создадут осенний сувенир. Всех желающих приглашают на тематическую фотосессию «Радости урожая».
  • Зарайский Центральный парк приглашает всех на фотосессию, танцевальный флешмоб и забег. Награждать победителей сертификатами будут именитые спортсмены. Потом все желающие смогут посетить зону аквагрима, а юных посетителей ждет анимационную программа и показ фильма «Сказка о золотом петушке».
  • В Талдомском парке пройдет забег в дождевиках, игровая программа для детей, далее можно будет посетить концертную программу или отправиться на семейную фотосессию.
  • В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдет квест и фотосушка «История педагогики Руси и современной России», а завершится день осенней дискотекой.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также, по словам начальника отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк», в парках посетителей ждет горячий чай с баранками.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Хочется отметить, что на территории Подмосковья самые разнообразные парки, включая и приусадебные территории, которые осенью обладают особой атмосферой. И мы, конечно, кроме приближающихся мероприятий, приглашаем на осенние прогулки около усадеб, например в парках Кривякино или Фряново - там совершенно живописные виды. В парке Малевича можно посмотреть арт-объекты, которые в осенних красках обладают особым шармом», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах парков.

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В Ногинском музее установили новое современное мультимедийное оборудование
01 октября 2024, 17:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках национального проекта «Культура» в Ногинском музейно-выставочном центре было обновлено мультимедийное оборудование. Цель модернизации — улучшение экспозиционного пространства и повышение качества взаимодействия посетителей с культурным наследием региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Особенностью центра стал фильм об истории города Богородска-Ногинска, который демонстрируется в круглом зале экспозиции. Новое мультимедийное оборудование позволяет посетителям погрузиться в историю города благодаря рельефной композиции на стенах зала, создавая эффект «ожившей» стены, показывающей кинохронику и вызывающей сопереживание и сопричастность зрителей.

Особое внимание было уделено залу Первой мировой войны, где было дополнено оборудование и созданы документальные фильмы о 209-м пехотном Богородском полку и двух новых фильмах о русской армии и оружии. Важным обновлением стало приобретение интерактивного стола, предоставляющего информацию о жителях Ногинского района и Богородского округа, удостоенных звания «Почётный гражданин».

Кроме того, в залах музея были установлены интерактивные киоски.

В зале Великой Отечественной войны представлена информация о Великой Отечественной войне и подвигах земляков.

Национальный проект «Культура» позволил Ногинскому музейно-выставочному центру установить современное музейное оборудование и обновить информационный контент.

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#оборудование
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Раменское присоединится всероссийскому флешмобу мам «Танцы объединяют»
01 октября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Х Всероссийский ежегодный флешмоб «Танцы объединяют» состоится в воскресенье, 6 октября, к нему присоединятся и жители Раменского городского округа, здесь организацию танцевального события взяли на себя многодетные мамы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Событие в Раменском проводят активные многодетные мамы Алёна Комар и Татьяна Щепеткова. Алёна взяла на себя все организационные вопросы, а Татьяна занимается хореографией. В их также команде фотографы и видеографы. Кроме того, каждая участница вкладывает во флешмоб частичку себя», — говорится в сообщении.
Флешмоб состоится в десять утра на Чернавских прудах. Прийти, чтобы посмотреть на танец и поддержать участниц, смогут все желающие. После флешмоба из видеороликов со всей России будет смонтирован клип.

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В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов

День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом

В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
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#раменское
#флешмоб
#мама
#танцы
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В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов
01 октября 2024, 15:46

Фото: iStock / David Fernandez

Именитые мультипликаторы обучают анимации студентов Московского института культуры в Химках.
Об этом рассказал декан факультета медиакоммуникаций института Юрий Кот, сообщили в пресс-службе «Нестеренко центра».
По его словам, в вузе создана уникальная материальная база, которая позволяет не только учиться, но и создавать реальные проекты для широкой аудитории. «Когда я стал деканом, мы вместе с моим другом Сергеем Струсовским создали эту кафедру и наполнили её содержанием. Мы построили самый крутой в России учебный комплекс для аниматоров. У нас есть то, чего нет нигде. Это уникальные, специально разработанные станки для перекладки. Сергей Георгиевич перед тем, как прийти к нам, был продюсером «Союзмультфильма» и смог это реализовать», – рассказал Кот в интервью проекту Persona Grata.
По его словам, кафедра очень молодая – ей пошёл всего третий год. Однако уже созданы очень достойные работы.
«У нас ещё преподаёт известный и очень уважаемый мультипликатор Владимир Тарасов. Серёжа привлек очень многих специалистов, в том числе создателей культовых мультфильмов. Мы собрали лучших, – тех, кто и диснеевские мультики рисовал», – подчеркнул Кот.
Режиссёр добавил, что студенты института способны создавать новый, современный и качественный контент различного формата, в том числе об истории государственности в России.

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Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева
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День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом
01 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Байкерский клуб Павловского Посада «Нулевой километр» отметил своё тринадцатилетние, на празднике выступили четыре рок-группы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что свои композиции сыграли коллективы «КС», «Авангард», «Каберон» и «Крик».

«Энергетика была на высоте! Мы сыграли свои лучшие треки и зарядили толпу драйвом, который точно останется в памяти надолго. Спасибо всем, кто был с нами в этот особенный день!» — сказали музыканты группы «Каберон».

«Нулевой километр» находится в самом в самом начале пешеходной зоны «Родина павлопосадского платка» в Павловском Посаде, это клубный дом местного отделения байкерской организации «Ночные волки». Байкеры регулярно принимают участие в мотопробегах и других крупных мероприятиях округа.

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#павловский посад
#концерт
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#рок
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В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
01 октября 2024, 14:55

Фото: iStock/martinkay78

BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды откроются в столице в первую неделю октября. Участников ждут показы дизайнеров из разных стран, деловые сессии, лекции и выставка, об этом сообщили пресс-службы мероприятий.
BRICS Fashion Summit откроется 3 октября. В рамках саммита состоится 13 сессий деловой программы, в которых примут участие главы модных ассоциаций, ритейл-компаний, представители ведущих вузов, дизайнеры и журналисты. Кроме того, в рамках саммита с 3 по 5 октября будет работать международная выставка «Наследие».

А 4 октября будет открыта Московская неделя моды. Свои коллекции на ней представят более 120 дизайнеров из России, Бразилии, Индонезии, Китая и других стран. Кроме того, в «Манеже» в рамках недели моды прочитают лекции, касающиеся прошлого, настоящего и будущего модной индустрии. Полная программа мероприятия размещена по ссылке.

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В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
#москва
#мода
#мероприятия
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В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа
01 октября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Презентацию книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» провели в зале заседаний администрации округа, в издании собрана информацию более чем о 130 людях из прошлого и настоящего, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой читательской аудитории», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Он также отметил глубокий символизм того, что книга вышла перед 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, так как все люди, упомянутые на страницах издания, вносили и вносят свой вклад в российские победны свершения.

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#наро-фоминск
#книга
#презентация
#роман шамнэ
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Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева
01 октября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Аллея правителей, состоящая из 43 бюстов правителей России от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина, установлена в подмосковной усадьбе Татищева, композицию открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первоначально бюсты правителей работы скульптора Зураба Церетели были установлены в Петроверигском переулке в Москве, но по инициативе РВИО композицию перенесли в усадьбу, где в настоящее время ведутся реставрационные работы.

«Я хочу поблагодарить военно-историческое общество за активное участие в жизни всей страны и Подмосковья, в частности. Они инициаторы, идеологи этого проекта», — отметил Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что в усадьбе реализуется масштабный проект, в рамках которого будет не только восстановлена историческая достопримечательность, но появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей.

«На территории 130 га будет создана инфраструктура для туристов — для посещения, занятий спортом, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс – широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Это будет комфортно и для детей, и для старшего поколения», — добавил глава региона.
Усадьба Татищева входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, её реставрацией занимается РВИО. Завершение работ намечено на 2026 год.

«Благодаря консолидации усилий Российского военно-исторического общества, спонсоров, наших попечителей, мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 га этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье», — сказал Владимир Мединский.
Он добавил, что у установленной здесь Аллеи правителей появится интерактивная составляющая.

«Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю. Всё это свяжем со школьным учебником истории», — пояснил Мединский.
Он также предложил привозить туда школьные экскурсии.

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#московская область
#подмосковье
#реставрация
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