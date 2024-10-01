«Наперегонки с осенью»: Как будет праздноваться День урожая в подмосковных парках

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Осенние праздничные мероприятия, посвященные Дню урожая, пройдут в парках Подмосковья 5 октября. Гостей ждут концерты, спортивные турниры, творческие мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов и многое другое.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в парках Московской области будут проходить массовые забеги «Наперегонки с осенью», творческие мастер-классы, концертные программы, ярмарки и завершение летнего проекта «Общественный огород».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Глеб Осипов подробно рассказал о том, какие программы ждут жителей и гостей Подмосковья 5 октября.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также, по словам начальника отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк», в парках посетителей ждет горячий чай с баранками.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах парков.
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Глеб Осипов подробно рассказал о том, какие программы ждут жителей и гостей Подмосковья 5 октября.
- В Центральном парке им. В. В. Воровского Наро-Фоминского городского округа состоится массовый забег, «Осенняя мастерская» по созданию зонтиков из цветной бумаги, модный показ и концерт.
- В парке «Елочки» городского округа Домодедово пройдет мастер-класс с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке», выставка овощей и фруктов, конкурс зонтиков.
- Парк «Ривьера» городского округа Можайский подготовил выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по изобразительному искусству и нитяной графике, а также подведение итогов проекта «Общественный огород» и массовый забег в дождевиках.
- В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе на «Стильном завтраке» посетители узнают все о модных трендах в одежде от стилиста Ольги Богач, создадут осенний сувенир. Всех желающих приглашают на тематическую фотосессию «Радости урожая».
- Зарайский Центральный парк приглашает всех на фотосессию, танцевальный флешмоб и забег. Награждать победителей сертификатами будут именитые спортсмены. Потом все желающие смогут посетить зону аквагрима, а юных посетителей ждет анимационную программа и показ фильма «Сказка о золотом петушке».
- В Талдомском парке пройдет забег в дождевиках, игровая программа для детей, далее можно будет посетить концертную программу или отправиться на семейную фотосессию.
- В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдет квест и фотосушка «История педагогики Руси и современной России», а завершится день осенней дискотекой.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также, по словам начальника отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк», в парках посетителей ждет горячий чай с баранками.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Хочется отметить, что на территории Подмосковья самые разнообразные парки, включая и приусадебные территории, которые осенью обладают особой атмосферой. И мы, конечно, кроме приближающихся мероприятий, приглашаем на осенние прогулки около усадеб, например в парках Кривякино или Фряново - там совершенно живописные виды. В парке Малевича можно посмотреть арт-объекты, которые в осенних красках обладают особым шармом», — поделился собеседник.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Более подробную информацию можно найти на официальных сайтах парков.
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Анастасия Бондарева