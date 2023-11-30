Жительница Волоколамска получила гран-при конкурса «Я художник – я так вижу»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
«Выбирать лучших из лучших оказалось сложно. Очень много в каждой возрастной категории потрясающих работ, ведь Гран-при выбираются из работ уже отобранных экспертами музеев-партнеров конкурса, мастерами своего дела», – поделилась учредитель организатора конкурса АНО «Колесо Обозрения» Валерия Тарасова.
Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».
Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.
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