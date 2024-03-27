112: актрису Светлану Светличную увезли в реанимацию из-за проблем с сердцем

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Актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве, передает Telegram-канал «112».
Отмечается, что артистка вызвала медиков после того, как ей стало плохо. Светличную увезли в реанимацию. По предварительной информации, ей диагностировали острый коронарный сидром.
Сообщается, что диагноз связан с нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает работать в правильном режиме.
Напомним, в октябре прошлого года у артистки развилась правосторонняя пневмония. На протяжении года Светличная находилась в психиатрической больнице, где ей и поставили диагноз.
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Сообщается, что диагноз связан с нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает работать в правильном режиме.
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Екатерина Коршунова