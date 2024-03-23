Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Москве завершилась церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что церемония проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте РФ. Первыми с ушедшим из жизни Уткиным попрощались его родные, друзья и коллеги, после чего траурная процедура была доступна для всех желающих.
Уточняется, что Уткин будет похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.
Напомним, Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Предварительной причиной смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина названа тромбоэмболия легочной артерии. С 1 сентября 2010 года Уткин занимал пост главного редактора «НТВ-Плюс».
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Уточняется, что Уткин будет похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.
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Екатерина Коршунова