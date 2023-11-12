12 ноября — День специалиста по безопасности в России: кого поздравлять

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12 ноября ежегодно отмечают праздник те, от чьей работы зависит личная или общественная безопасность. Редакция «Радио 1» расскажет об истории праздника, кого стоит поздравить, и как отмечают торжество.
День специалиста по безопасности: история
Первые секьюрити появились еще в древности. Во времена царей и полководцев, блюда или напитки давали попробовать специалистам, которые отвечали за жизнь и здоровье высокопоставленных лиц. Также телохранители обеспечивали безопасность правителей, наследных принцев, жрецов и т.д.
День специалиста по безопасности: кого поздравлять
С профессиональным праздником 12 ноября стоит поздравлять тех, кто занимается обеспечением безопасности в различных сферах. Секьюрити банка, телохранители, охранники в магазине, программисты, обеспечивающие информационную безопасность — все они по праву могут принимать поздравления в этот день.
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День специалиста по безопасности: традиции праздника
Специалисты по безопасности отмечают праздник в кругу коллег и близких.
12 ноября часто проводятся конкурсы, в которых принимают участие женщины из числа представителей этой профессии. Руководители организаций, в которых трудятся женщины-секьюрити, в этот день особенно трепетно относятся к своим сотрудницам. Им дарят цветы, выражают слова благодарности, поощряют премиями.
Поздравить специалиста по безопасности можно сувенирами, брелоками, настенными календарями, чайными наборами, сладостями и т.д.
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Анастасия Крестьянова