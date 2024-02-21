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17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна

СК РФ: В Воронеже 17-летняя мать выбросила новорождённого ребёнка из окна
21 февраля 2024, 19:34
Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Следователи Воронежа возбудили в отношении 17-летней местной жительницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба СК РФ по Воронежской области.
В ходе следствия выяснилось, что в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года местная жительница находилась в квартире жилого дома в Левобережном районе города Воронежа. После рождения живого доношенного мальчика девушка решила его убить и выбросила младенца из окна четвёртого этажа.

«По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате травмы головы, груди и живота. 20 февраля 2024 года тело новорожденного обнаружено на улице местными жителями, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.


Следователи провели осмотр места происшествия и тела младенца, назначили комплекс необходимых экспертиз. В ближайшее время будет допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи. Обстоятельства данного дела выясняются.

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#убийство
#ребёнок
#воронеж
#следственный комитет
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Акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства
21 февраля 2024, 19:53

Фото: iStock/Zolnierek

Суд постановил обратить акции компании «Рольф» и доли в дочерних предприятиях в доход Российской Федерации, пишет ТАСС.
Московский районный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и распорядился об обращении в доход Российской Федерации акций компании «Рольф» и долей в дочерних предприятиях. Решение огласил председательствующая Наталья Малахова.

Иск, поданный 27 декабря 2021 года, основывается на предположении, что активы были получены противозаконным путем в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, Генеральная прокуратура полагает, что в период депутатства Сергея Петрова с 2007 по 2016 году, доходы группы компаний незаконно выросли и многократно превысили первоначальную капитализацию. По мнению ведомства, Петров скрывал свою причастность к управлению бизнесом с помощью сложной структуры из офшорных компаний, зарегистрированных за рубежом.

В начале 2022 года Химкинский суд Московской области постановил взыскать с Петрова и подконтрольных ему структур, в пользу Российской Федерации, порядка 19 миллиардов рублей, полученных в ходе незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Нынешний иск Генпрокуратуры преследует цель обратить в доход Российской Федерации активы ответственных юрлиц, которые, по мнению истца, являются источниками неправомерного обогащения Петрова, как участника коррупционного сговора. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается примерно в 60 млрд рублей.

На первом заседании по сути иска, которое состоялось, 14 февраля 2023 года, суд отклонил ходатайства ответчиком о смене подсудности и прекращению производства по делу.

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#суд
#автомобили
#прокуратура
#акции
#путин
#активы
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В РФ заблокировали 18 тыс. сайтов, принуждающих подростков к преступлениям
21 февраля 2024, 19:09

Фото: iStock/Dejan_Dundjerski

МВД заблокировало порядка 18 тысяч сайтов, которые принуждали подростков к совершению различных преступлений. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«В России было введено ограничение к доступу 18 тыс. интернет-ресурсов, принуждающих подростков к совершению преступлений различного характера», - заявил Колесников.

Он также заявил, что в 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков, благодаря тому, что более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#интернет
#семьи
#мероприятия
#преступность
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В Тольятти мужчина несколько лет прожил в канализационном колодце
21 февраля 2024, 19:08

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Тольятти мужчина по имени Александр провёл несколько лет в канализационном колодце. Его родные, ошибочно полагавшие, что он трагически погиб более десяти лет назад, давно прекратили поиски родственника, пишет издание «Газета».
В социальных сетях появилась информация о человеке, живущим под землей. Один из тольяттинских блогеров решил пообщаться с отшельником лично и отправился к колодцу.

На месте он выяснил, что Александр не был пьян или агрессивен. Напротив, вежливо общался и не мог вспомнить, сколько времени уже скрывался от зимних холодов в своем необычном убежище.

Публикация блогера в соцсетях взволновала тольяттинцев, а вскоре отозвались и родственники Александра. Узнав об его удивительном возвращении «с того света», они решили забрать мужчину домой. По словам близких, Александр страдал от проблем с психическим здоровьем. Потеряв работу и жилье, он стал скитаться, пока не оказался в канализационном колодце, где нашёл временное пристанище.

В настоящий момент Александр находится на попечении родных, которые обеспечивают ему необходимую заботу и лечение.

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#жильё
#блогер
#канализация
#россия
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В России ведется работа по сокращению преступности среди подростков
Колесник: В России на 15% сократилось число подростков-преступников
21 февраля 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность в 2023 году. Благодаря этому на 15% сократилось число подростков-преступников», - заявил Колесник.

Ранее председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#мероприятия
#рф
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Депутат Говырин предложил внедрить госстандарт в бизнес-образовании граждан
21 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
Нынешние бизнес-тренинги и курсы, по его мнению, не являются полноценным образованием. При этом, считает парламентарий, России в нынешней экономической ситуации необходимы грамотные предприниматели.

«Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель», — добавил в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала, как справиться с депрессией после отпуска. Для этого, по её мнению, всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии.

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#бизнес
#предприниматель
#образование
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В Наро-Фоминском округе ищут подрядчика на ремонт подъездов к кладбищам
21 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Подряд на капитальный ремонт нескольких автодорог, а также парковок и подъездов к кладбищам выставил на торги Наро-Фоминский городской округ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет капитально отремонтировать подъезд к кладбищу и парковку у кладбища в деревне Афанасьево, подъезд к деревне Загряжское и парковку у местного кладбища, а также парковку у кладбища в городе Верея — на Заводской улице», — отмечается в сообщении.
Начальная цена контракта на электронном аукционе составляет 15 миллионов 623 тысячи 400 рублей 77 копеек. Заявки будут принимать до 28 февраля. Подряд выиграет наименее затратное предложение.

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#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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«Жертвы буллинга»: Стало известно, сколько российских детей сталкиваются с травлей
Депутат Метелев: 40% российских детей становятся жертвами буллинга
21 февраля 2024, 17:54

Фото: iStock/shironosov

Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. Слова депутата приводит корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Из 9,5 тысяч опрошенных детей разных возрастов 40% говорят, что они жертвы буллинга, 15% открыто признают, что они агрессоры, лишь 4% обращаются к психологу», - рассказал Метелев.

При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.

Ранее первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в 2025 году в России начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. До этого подобные мероприятия проводились только в школах.

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#дети
#учения
#жизнь
#мероприятия
#жертвы
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Новый вирус на Пхукете: риски эпидемии и о чем предупредили россиян
21 февраля 2024, 17:53

Фото: iStock/wildpixel

На Пхукете свирепствует новый неопознанный вирус: инфицированные жалуются на сильный кашель и высокую температуру. Симптомы заболевания также замечают вернувшиеся с курорта путешественники. О чем предупреждают российских туристов и как защититься от эпидемии, расскажет редакция «Радио 1».

Новый вирус на Пхукете, симптомы


Необычное инфекционное заболевание, с которым столкнулись туристы тайского острова Пхукет может оказаться коронавирусом, коклюшем или лихорадкой, передает портал «Shot». Заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру, слабость. Противовирусные препараты не облегчают симптомы болезни, которые длятся на протяжении нескольких недель.

Как не заразиться?


Вирус в настоящее время не исследован, и до этого момента, врачи советуют следовать нескольким правилам, которые позволят предотвратить заболевание.
  1. Самый распространённый совет от докторов – вакцинация. Прививки следует сделать от гриппа и от коклюша. Однако этот способ подойдет тем, кто планирует поездку не позднее, чем через месяц.
  2. Нужно стараться избегать мест скопления людей, закрытых многолюдных помещений.
  3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не прикасаться к лицу, не употреблять в пищу грязные фрукты или другие продукты, которые лежат на прилавках не в целостных упаковках.
  4. Если среди симптомов сильный непроходящий кашель, высокая температура и лихорадка – следует немедленно обратиться к врачу.
Врачи предупреждают, что могло произойти мутирование вируса, и самостоятельное лечение заболевания приведет к осложнениям.


Роспотребнадзор оценил риски завоза вируса в Россию

Вероятность завоза лихорадки в Россию исключена, сообщает Роспотребнадзор. Однако отметим, что речь идет о лихорадке Денге. О новом вирусе в Пхукете ведомство подробностей не привело.

Вспышка вирусов в Тайланде и на Шри-Ланке


В июне 2023 года СМИ писали о распространении опасного вируса «чикунгуньи». К его симптомам относилась лихорадка, озноб, сухой кашель, мышечная боль. Однако несмотря на опасения врачей, эпидемии удалось избежать.
О массовом заболевании лихорадкой на Шри-Ланке сообщил телеграм-канал «Mash».

Число зараженных превысило несколько десятков, больше всего заболевших в Коломбо. В Роспотребнадзоре прежде прокомментировали ситуацию и заявили, что ведомство мониторит ситуацию по случаям выявления лихорадки в Рио-де-Жанейро.

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#заболевания
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В Госдуме обсудили новые требования к безопасности в образовательных учреждениях
21 февраля 2024, 17:35

Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме 21 февраля прошли парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». На заседании побывала корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«По результатам слушаний комитет по безопасности планирует введение обязательных условий и требований к ЧОПам», -- рассказал спикер слушаний, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутаты отметили, что необходим законодательный запрет на проведение закупок охранных услуг в формате аукционов. Кроме того, нужно выделить в отдельные статьи средства на охрану образовательных организаций и антитеррористическую безопасность.

Охранные посты в образовательных учреждениях должны быть оборудованы современной техникой: турникетами, металлодетекторами и тревожной кнопкой, по которой приезжает полиция или Росгвардия. Осуществлять охрану должны не менее двух охранников.

Комитет по безопасности сообщил, что на обеспечение безопасности учебных учреждений необходимо 594 млрд рублей.

Парламентские слушания прошли по инициативе комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#безопасность
#депутаты
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#детские сады
#госдума
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