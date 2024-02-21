17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна

Фото: СК РФ
Следователи Воронежа возбудили в отношении 17-летней местной жительницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба СК РФ по Воронежской области.
В ходе следствия выяснилось, что в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года местная жительница находилась в квартире жилого дома в Левобережном районе города Воронежа. После рождения живого доношенного мальчика девушка решила его убить и выбросила младенца из окна четвёртого этажа.
Следователи провели осмотр места происшествия и тела младенца, назначили комплекс необходимых экспертиз. В ближайшее время будет допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи. Обстоятельства данного дела выясняются.
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«По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате травмы головы, груди и живота. 20 февраля 2024 года тело новорожденного обнаружено на улице местными жителями, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе.
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Сергей Калугин