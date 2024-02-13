В Твери ребёнок скончался после визита к стоматологу

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В Твери девочка скончалась, не отходя от наркоза после стоматологических процедур, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Как удалось установить следствию, трагедия произошла 12 февраля. Девочка 2020 года рождения не смогла отойти от наркоза, который использовали при проведении стоматологических манипуляций. Ребёнка без сознания экстренно госпитализировали в больницу, однако, спасти её не удалось.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств смерти малолетнего ребёнка.
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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Евгения Парфентьева