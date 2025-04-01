2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям

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Согласно официальной статистике, количество детей, которые имеют расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, преобладает в структуре детской инвалидности. Иногда это связывают с увеличением возможностей для ранней и качественной диагностики. Семье бывает тяжело принять озвученный диагноз или подозрение на него, требуется помощь в сохранении привычного уклада жизни и деликатное сопровождение.
Если близкие замечают какие-либо особенности в развитии ребенка, то необходимо своевременно получить мнение одного или нескольких специалистов. Примечательно, что также можно самостоятельно пройти один из скрининговых тестов, которые указаны в Клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, например, «M-CHAT R/F». Для этого нужно ответить на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет ясно, не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.
Эксперты утверждают, что в подобных ситуациях не рекомендована выжидательная тактика, так как вовремя начатые занятия с детьми позволяют минимизировать сложные состояния, повысить их реабилитационный потенциал, а иногда и вовсе снять диагноз. Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких малышей, уделяет институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
Благодаря его Стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» сегодня в России создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни. Суть программы заключается в том, чтобы человек с особенностями на каждом этапе своего пути встречал необходимую помощь вместо барьеров. Для этого на государственном уровне формируется адаптированная к его нуждам среда.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в рамках программы обучили более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, а также 2800 специалистов, которые прошли курс по деликатной коммуникации с детьми с РАС и другими ментальными особенностями.
При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций России. На ее основе уже созданы и приняты программы непрерывного межведомственного сопровождения детей с аутизмом в ряде пилотных регионов страны – ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Саратовской и Ростовской областях продолжается работа по ее созданию.
При создании Стратегической программы учтён опыт родительских и общественных организаций, которые уже на протяжении многих лет выстраивают ее отдельные элементы. На сегодняшний день они стали одной из важных опор при внедрении новых подходов на местах.
Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном Telegram-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь».
Также при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка подготовлены брошюры, листовки для распространения в организациях здравоохранения, где кратко описаны нормы развития ребенка по периодам.
Вы можете обратиться за помощью и информацией на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: mh-project@oprf.ru.
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Эксперты утверждают, что в подобных ситуациях не рекомендована выжидательная тактика, так как вовремя начатые занятия с детьми позволяют минимизировать сложные состояния, повысить их реабилитационный потенциал, а иногда и вовсе снять диагноз. Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких малышей, уделяет институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
Благодаря его Стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» сегодня в России создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни. Суть программы заключается в том, чтобы человек с особенностями на каждом этапе своего пути встречал необходимую помощь вместо барьеров. Для этого на государственном уровне формируется адаптированная к его нуждам среда.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в рамках программы обучили более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, а также 2800 специалистов, которые прошли курс по деликатной коммуникации с детьми с РАС и другими ментальными особенностями.
«Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», — добавила омбудсмен.
При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций России. На ее основе уже созданы и приняты программы непрерывного межведомственного сопровождения детей с аутизмом в ряде пилотных регионов страны – ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Саратовской и Ростовской областях продолжается работа по ее созданию.
«Чтобы дети с аутизмом и их близкие жили полноценно и счастливо, нужно, во-первых, развивать их и помогать им в социальной адаптации, а во-вторых, – изменять отношение государства и общества к таким людям. Всё должно быть приспособлено к тому, чтобы человек с аутизмом мог участвовать в жизни общества», — рассказал руководитель направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», директор АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг.
При создании Стратегической программы учтён опыт родительских и общественных организаций, которые уже на протяжении многих лет выстраивают ее отдельные элементы. На сегодняшний день они стали одной из важных опор при внедрении новых подходов на местах.
Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном Telegram-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь».
Также при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка подготовлены брошюры, листовки для распространения в организациях здравоохранения, где кратко описаны нормы развития ребенка по периодам.
Вы можете обратиться за помощью и информацией на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: mh-project@oprf.ru.
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