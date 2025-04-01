2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям

Согласно официальной статистике, количество детей, которые имеют расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, преобладает в структуре детской инвалидности. Иногда это связывают с увеличением возможностей для ранней и качественной диагностики. Семье бывает тяжело принять озвученный диагноз или подозрение на него, требуется помощь в сохранении привычного уклада жизни и деликатное сопровождение.