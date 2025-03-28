Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком-аутистом в полтора года, уже в пять он станет обычным

Фото: Радио 1
Определяющее значение в реабилитации и социализации детей с расстройствами аутистического спектра имеет ранняя диагностика аутизма, которую можно проводить уже в возрасте полутора – двух лет.
Об этом в канун Дня распространения информации об аутизме, который отмечают 2 апреля, в эфире «Радио 1» сообщил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации «Аутизм Европы» Игорь Шпицберг.
Фото: Радио 1
Являясь некоммерческой и негосударственной организацией, все эти годы центр ставил задачу создать систему, которая помогала бы каждому ребёнку и взрослому с аутизмом счастливо и полноценно жить.
Фото: iStock / ThitareeSarmkasat
По словам Игоря Шпицберга, сегодня расстройство аутистического спектра – один из самых серьёзных вызовов человечеству. Ещё задолго до пандемии коронавируса звучала фраза: «Аутизм – это чума XXI века».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он напомнил, что существуют скрининговые методики, которые выявляют ребёнка, принадлежащего к группе риска по аутизму, с возраста 16 месяцев.
Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz
В случае реабилитации ребёнка с аутизмом государство выигрывает, потому что перестаёт тратить деньги на поддержку такого человека, а сам он начинает работать, платить налоги и приносить пользу.
Фото: iStock /olesiabilkei
Очевидно, что ни одна организация не обладает всеми необходимыми знаниями и опытом и не в состоянии помочь всем детям. Задача – вывести поддержку на государственный уровень.
Фото: iStock /Tirachard
Игорь Шпицберг привёл пример собственного старшего сына, у которого диагностировали расстройство аутистического спектра.
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«Наш центр – одна из многих достойных российских организаций. Мы существуем с 1989 года, в этом году нам исполняется 35 лет. Изначально это была просто инициатива хороших людей и родителей, воспитывающих ребёнка с аутизмом, направленная на то, чтобы помочь сначала собственным детям, а потом и всем остальным жить полноценно, счастливо, как все остальные. Центр всегда совершенствовался. Он прошёл путь от общественной инициативы до одного из самых известных и эффективных центров в мире. Сегодня он насчитывает порядка 150 сотрудников и около 400 подопечных в возрасте от года до 60 лет с самыми разными формами аутизма и другими нарушениями в ментальной сфере», – отметил Шпицберг.
Фото: Радио 1
Являясь некоммерческой и негосударственной организацией, все эти годы центр ставил задачу создать систему, которая помогала бы каждому ребёнку и взрослому с аутизмом счастливо и полноценно жить.
«Меня особенно радует то, что в нашей стране последние 10-15 лет огромное внимание уделяется поддержке и помощи семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью. Мы создаём единую систему сопровождения, когда любой ребёнок с расстройством аутистического спектра может быть максимально рано выявлен, буквально подхвачен системой коррекционных развивающих занятий, будет иметь поддержку в дошкольных образовательных учреждениях, потом в школе. В подростковом возрасте это будут уже профориентационные мероприятия, в старшей школе – подготовка к будущей профессии», – пояснил собеседник «Радио 1».
Фото: iStock / ThitareeSarmkasat
По словам Игоря Шпицберга, сегодня расстройство аутистического спектра – один из самых серьёзных вызовов человечеству. Ещё задолго до пандемии коронавируса звучала фраза: «Аутизм – это чума XXI века».
«Согласно статистике, в 1990 году регистрировался один ребёнок-аутист из 1600 детей. Сейчас, по данным Всемирного организации здравоохранения, каждый сотый ребенок имеет аутизм, а по американским данным – каждый 36-й ребенок и каждый 54-й взрослый. Темпы распространения этого заболевания превышает все остальные. При этом наука до сих пор точно не может назвать причину аутизма. Есть разные теории. К сожалению, аутизм невозможно вылечить, но можно ребёнка с аутизмом выявить в максимально раннем возрасте», – заверил эксперт.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он напомнил, что существуют скрининговые методики, которые выявляют ребёнка, принадлежащего к группе риска по аутизму, с возраста 16 месяцев.
«С этого возраста ему начнут помогать в развитии логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи, специалисты коррекционной сферы, одновременно создавая условия, чтобы он не жил в изоляции, мог общаться с обычными детьми в детсадах, потом в школах, в кружках, секциях, студиях. В этом случае до 60% таких детей могут уже в старшем возрасте социализироваться, работать и жить самостоятельно. Это международные данные. 40% останутся людьми, нуждающимися в поддержке на протяжении всей жизни», – подчеркнул Игорь Шпицберг.
Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz
В случае реабилитации ребёнка с аутизмом государство выигрывает, потому что перестаёт тратить деньги на поддержку такого человека, а сам он начинает работать, платить налоги и приносить пользу.
«Вместе с ним в строй возвращается его мама, то есть государство получает сразу двух человек. Есть данные Всемирной организации здравоохранения: если создавать системы сопровождения детей с аутизмом, расходы государства по поддержке таких детей сокращаются на две трети», – привёл статистику собеседник «Радио 1».
Фото: iStock /olesiabilkei
Очевидно, что ни одна организация не обладает всеми необходимыми знаниями и опытом и не в состоянии помочь всем детям. Задача – вывести поддержку на государственный уровень.
«Люди должны обращаться не в нашу организацию, а в систему, которая начнёт работать на уровне всей страны. В поликлинике педиатр скажет маме, которая ещё ничего не подозревает, что у ребёнка – некоторые признаки РАС, и предлагать пройти скрининг. Всего 20 вопросов – и будет видно, что у ребёнка есть риск аутизма. Он сразу будет направлен к коррекционным специалистам. Далее ребёнок будет посещать коррекционные занятия, развиваться, ему помогут адаптироваться в садике, его начнут брать в кружки, творческие и спортивные секции. Сейчас система создаётся так, чтобы на каждом этапе жизни он имел всю необходимую поддержку. Это будет закреплено в федеральном законодательстве, и такую помощь смогут получать все дети с подобными нарушениями в нашей стране», – отметил специалист.
Фото: iStock /Tirachard
Игорь Шпицберг привёл пример собственного старшего сына, у которого диагностировали расстройство аутистического спектра.
«До четырёх с половиной лет он не говорил, и многие специалисты утверждали, что не заговорит никогда и никогда не пойдёт в школу. Сейчас ему 37 лет. Он закончил университет и работает программистом. У него диагностируется синдром Аспергера, но этого и не скажешь. Он самостоятельно живёт и работает», – поделился эксперт.Как утверждает эксперт, если начать заниматься с ребёнком-аутистом в полтора – два года, то уже в четыре – пять лет он будет почти обычным. И сейчас существует много организаций, которые могут вернуть в строй огромное число детей.
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Лора Луганская