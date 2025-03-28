Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком-аутистом в полтора года, уже в пять он станет обычным

Работа на первом курсе может быть сложной для студентов из-за высокой нагрузки в вузе, потому следует отдавать предпочтение гибкому графику или неполной занятости, а также стажировкам в различных компаниях. Об этом заявила эксперт «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова. По ее словам, хорошим вариантом может стать фриланс.