«Было очень страшно»: шторм Иша парализовал Великобританию

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Страшные условия, вызванные штормом Иша, привели к хаосу в авиасообщении Великобритании. Сотни пассажиров, возвращавшихся из Барселоны в Лондон оказались втянутыми в настоящий кошмар, пишет The Guardian.
По словам одной из пассажирок, 32-летней Марины, рейс задерживался из-за «погодных условий на месте назначения». Пилот дважды пытался приземлиться в Гатвике, но сложности с погодой не позволяли этого сделать. В итоге, после нескольких часов ожидания и борьбы с штормом, пассажиров перенаправили в Амстердам.
Однако по прибытии в 23:30 пассажирам сказали, что аэропорт Амстердама не разрешает разгрузку самолета. После заправки топливом пассажирам сообщили, что они отправляются обратно в Барселону.
Инцидент стал результатом шторма Иша, который бушует в Великобритании и Ирландии, вызвав отмену и задержку многих рейсов. Воздушные перевозчики были вынуждены отменить, задержать или перенаправить множество рейсов в воскресенье и понедельник.
Экипажи Vueling и других авиакомпаний сталкиваются с трудностями, а пассажиры испытывают огромные неудобства. В ряде случаев люди вынуждены были согласиться на бесплатный перелет обратно в Барселону с надеждой добраться до Лондона при более подходящих условиях.
Шторм Иша также привел к массовому отключению электроэнергии в Шотландии, оставив тысячи людей без света. Сильные порывы ветра вызвали разрушения и создали опасные ситуации, но, к счастью, обошлось без смертельных исходов.
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Однако по прибытии в 23:30 пассажирам сказали, что аэропорт Амстердама не разрешает разгрузку самолета. После заправки топливом пассажирам сообщили, что они отправляются обратно в Барселону.
Экипажи Vueling и других авиакомпаний сталкиваются с трудностями, а пассажиры испытывают огромные неудобства. В ряде случаев люди вынуждены были согласиться на бесплатный перелет обратно в Барселону с надеждой добраться до Лондона при более подходящих условиях.
Шторм Иша также привел к массовому отключению электроэнергии в Шотландии, оставив тысячи людей без света. Сильные порывы ветра вызвали разрушения и создали опасные ситуации, но, к счастью, обошлось без смертельных исходов.
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Артем Кузьмин