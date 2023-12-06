2600 литров «добрых крышечек» было собрано в рамках благотворительной акции

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Более 2600 литров «добрых крышечек» собрали волонтеры за три месяца. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сбор благотворительного сырья проводился для фонда «Волонтеры в помощь детям — сиротам».
Кроме этого, по итогам сбора абсолютными рекордсменами стали подольские учащиеся МБОУ СОШ № 35 и Школы ОАНО «Ника».
Стоит отметить, что пункты сбора крышечек находились в ТЦ «Капитолий» в Подольске, центре культурного развития «Вертикаль» в Пущино и культурном центре «Дружба» в Чехове.
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«Восенний период мы вывезли из своих пунктов приема порядка 2600 литров разноцветного вторсырья. Общий вес осенней партии «крышечек» превышает 500 кг. Участие в акции становится доброй экологической привычкой детей и взрослых. Это наглядно подтверждают растущие объемы сбора благотворительного сырья» — поделился директор Чеховского филиала компании Роман Куликов.
Стоит отметить, что пункты сбора крышечек находились в ТЦ «Капитолий» в Подольске, центре культурного развития «Вертикаль» в Пущино и культурном центре «Дружба» в Чехове.
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Мира Полтева