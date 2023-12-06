День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами

На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» День добровольца отметили мастер-классами, играми и викторинами. Их провели волонтёры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского городских округов на стенде в 75-м павильоне ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.