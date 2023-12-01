В России увеличилось число пожертвований на благотворительность

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Исследование ЮMoney показало, что в России за год выросло число пожертвований на благотворительность на 52%.
Как передаёт Газета.ру, если рассматривать регионы страны, то лидерами по сумме пожертвований на благотворительность стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, а также Краснодарский край. А вот самый большой прирост числа благотворительных платежей показала Ростовская область.
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Мелисса Тимофеева