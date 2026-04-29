30 апреля в России отметят День коренных малочисленных народов

29 апреля 2026, 13:45

В России установили новую памятную дату. 30 апреля объявили Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации.





Основная цель — сохранение традиционного уклада жизни, исконных промыслов и самобытной культуры этих этносов, а также укрепление общероссийского единства через признание культурного многообразия как национального достояния и формирование гордости за историю страны. Согласно данным переписи населения 2021 года, в России проживает более 194 народов и этнических групп.



Особый статус у коренных малочисленных народов, которые живут на землях предков, берегут древние традиции и говорят на родных языках. В 2025 году в единый государственный перечень включили 47 таких народов, численностью не более 50 тысяч человек. Всего в стране насчитывается около 315 тысяч их представителей.



Самые многочисленные из них — ненцы (49 787 человек), абазины (41 874) и эвенки (39 420). При этом некоторые этносы находятся на грани исчезновения — на Чукотке проживает всего 23 керека, на Камчатке — 96 алюторцев, а в Ленинградской области — 105 представителей народа водь.



