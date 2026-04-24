В Сергиево-Посадском колледже абитуриентам рассказали о проекте «Профессионалитет»
В Сергиево-Посадском колледже прошёл Единый День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Абитуриенты посетили четыре кластера: металлургия; СМИ и коммуникационные технологии; туризм и гостеприимство; индустрия робототехники.
Мероприятие началось с родительского собрания в онлайн-формате. В нём участвовали директор колледжа Галина Носырева, представители работодателей и амбассадоры «Профессионалитета».
Для гостей провели экскурсии и мастер-классы. Кроме того, они попробовали себя в роли металлургов, сварщиков, поваров, парикмахеров, программистов и других специалистов. Абитуриентам рассказали о реализации федерального проекта «Професионалитет» и партнёрах-работодателях. Представители компаний рассказали о перспективах трудоустройства для выпускников колледжа.
Федеральная программа «Профессионалитет» активно развивается в Подмосковье. Благодаря участию в программе студенты колледжей и техникумов могут обучаться и затем работать на ведущих предприятиях своего региона. В России в программе уже участвуют 86 регионов, планируется создать более 600 кластеров, где смогут учиться около двух миллионов студентов.
В рамках программы создаются образовательные кластеры по более чем 20 различным отраслям – это, например, машиностроение, ИТ, медицина, туризм, СМИ, сельское хозяйство. Сейчас их уже 350. Колледжи и ведущие предприятия подписывают договор о сотрудничестве, готовя кадры.
Работодатели сами разрабатывают учебные планы, предоставляют оборудование, принимают экзамены и затем помогают выпускникам с трудоустройством.
В Московской области первые кластеры были запущены в 2022 году. Сейчас федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в 37 подмосковных колледжах и двух вузах. В программе участвуют 128 предприятий-партнёров.
